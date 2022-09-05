أكدت مصادر أنه تم الإفراج عن قـاتل الطالب عبدالله الغامدي، بعد 4 أشهر في الحبس، وذلك بعد العفو عنه من قبل عائلة الغامدي

︎

.



وقالت والدة الطالب المتوفى، سامية آل عياش في تصريحات خاصة لـ” أخبار 24“،” لقد عفوت وسامحت صديق ابني لوجه الله، لا أبتغي من وراء ذلك رياء ولا سمعة، سائلة الله أن يسامحه في الدنيا والآخرة وأن يقر عين والديه بحفظه.

وأضافت،” الحمد لله على ما أعطى وما أخذ.. لقد رضينا بقضاء الله وقدره مهما كانت الأسباب والمسببات، موقنة بأن ابني عبدالرحمن عند ارحم الراحمين”.

وكان عبدالله قد لقى مصرعه على إثر وقوع مشاجرة بينه وبين زميل له داخل إحدى المدارس المتوسطة بجدة.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

