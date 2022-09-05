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وقالت والدة الطالب المتوفى، سامية آل عياش في تصريحات خاصة لـ” أخبار 24“،” لقد عفوت وسامحت صديق ابني لوجه الله، لا أبتغي من وراء ذلك رياء ولا سمعة، سائلة الله أن يسامحه في الدنيا والآخرة وأن يقر عين والديه بحفظه.
وأضافت،” الحمد لله على ما أعطى وما أخذ.. لقد رضينا بقضاء الله وقدره مهما كانت الأسباب والمسببات، موقنة بأن ابني عبدالرحمن عند ارحم الراحمين”.
وكان عبدالله قد لقى مصرعه على إثر وقوع مشاجرة بينه وبين زميل له داخل إحدى المدارس المتوسطة بجدة.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر أكدت مصادر أنه تم الإفراج عن قـاتل الطالب عبدالله الغامدي، بعد 4 أشهر في الحبس، وذلك بعد العفو عنه من قبل عائلة الغامدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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