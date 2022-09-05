︎
.
أحبطت دوريات حرس الحدود بقطاع سقام بمنطقة نجران، محاولة تهريب كميات من مادة الحشيش المخدر.
وتمكنت من ضبط 33.3 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مهربيها، وهم 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.
كما تم القبض على مستقبليها بالتنسيق مع مكافحة المخدرات، وهما مواطنان، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب 33 كيلوجراماً من الحشيش المخدر في نجران والقبض على مهربيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.