إحباط تهريب 33 كيلوجراماً من الحشيش المخدر في نجران والقبض على مهربيها

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أحبطت دوريات حرس الحدود بقطاع سقام بمنطقة نجران، محاولة تهريب كميات من مادة الحشيش المخدر.

وتمكنت من ضبط 33.3 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مهربيها، وهم 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

كما تم القبض على مستقبليها بالتنسيق مع مكافحة المخدرات، وهما مواطنان، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.



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Source akhbaar24

