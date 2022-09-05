الربيعة يلتقي وزير خارجية غينيا الاستوائية

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التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية غينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسونو أنج والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية .
وأعرب الوزير الغيني عن تقديره العميق لما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة من عمل إنساني مميز شمل مختلف دول العالم.
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Source almnatiq
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