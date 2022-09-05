سوق 7 بقيادة «أزاد العقارية» يسابق الزمن واعدا باقتراب افتتاحه خلال عام 2022

محمد بن مسعود - الدمام - سوق 7 بقيادة شركة «أزاد العقارية» يسابق الزمن واعدا باقتراب افتتاحه خلال عام 2022م، مؤكدا بأنه سيكون وجهة تسوق متكاملة فريدة من نوعها لسكان مدينة جدة وزوارها.

ويجري العمل الدؤوب وبمراحل متقدمة وسريعة على سفلتة الشوارع والأرصفة وإنارة المرحلة الأولى من سوق 7، استعداداً للافتتاح واستقبال الزوار في سوق 7 والذي أطلقنا عليه شعار «سوق الكل» الذي سيعيد تعريف مفهوم التسوق الشعبي لكافة شرائح المجتمع.

سوق 7 أضاف العديد من العلامات والأنشطة التجارية المهمة وجار إضافة المزيد، مثل جراند سينما بمنطقة الترفيه، وأسواق بن داوود بمنطقة المواد الغذائية ومعرض جيوردانو والعديد من العلامات التجارية المميزة الأخرى والتي ستنضم إلينا لاحقاً.

مستجدات المرحلة الأولى (منطقة المفروشات والمنزل ومنطقة الإلكترونيات): جار العمل الدؤوب وبمراحل متقدمة وسريعة على سفلتة الشوارع والأرصفة والإنارة.

مستجدات المرحلة الثانية (منطقة المواد الغذائية ومنطقة الأزياء ومنطقة مواد البناء): أعمال البناء تتم على قدم وساق، حيث وصلنا إلى نسبة 25٪؜ من الإنجاز، كما تم تأجير منطقة مواد البناء في سوق7 من قبل شركة ريادة القابضة، والتي تمثل 14٪ من إجمالي مساحة المشروع.

مستجدات المرحلة الثالثة (المنطقة المركزية والسينما والترفيه): جار العمل على ترسية المقاول.

كما تم تدشين شعار سوق7 «سوق الكل» والذي تم تصميمه وإنشاؤه ليكون السوق الذي يلبي تجربة جميلة وفريدة للكل، مشاركةً للسعادة والحماس بقرب افتتاح المرحلة الأولى من سوق 7.

تعد شركة أزاد العقارية من أبرز شركات التطوير العقاري، تأسست في عام 2017م، مقرها مدينة جدة، وهي شركة متخصصة في إدارة محفظة متنوعة من الاستثمارات والمشاريع العقارية، وتعمل على تمكين القطاع مستندة على معايير عالية للجودة والخدمات المبتكرة بهدف المساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030م.