بث مباشر مباراة الحزم ونجران في دوري يلو السعودي 2022-2023

محمد بن مسعود - الدمام - بث مباشر مباراة الحزم ونجران في دوري يلو السعودي، يحل نادي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران ضيفًا ثقيلًا على نادي الحزم في أولى مباريات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

بث مباشر مباراة الحزم ونجران في دوري يلو السعودي

ويحتضن معلب نادي الحزم بمدينة الرس، المواجهة القوية المرتقبة بين الحزم ونجران، في دوري يلو للمحترفين من النسخة الحالية، يصاحبها بث مباشر مشاهدة مباراة الحزم ونجران في موعدها المحدد.

مشاهدة مباراة الحزم ونجران

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الحزم من أجل الصدارة

نجران، صاحب الأرض والجمهور، يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز الثالث على التوالي ومزاحمة الأندية التي تشاركه الصدارة في جدول الترتيب، ونجح الفريق في تحقيق فوزين في أول جولتين، تواجد بهما في المركز الخامس بترتيب دوري يلو، وهو نفس عدد نقاط صاحب المركز الأول للنادي ولكن يتفوق في الصدارة بفارق الأهداف.

نجران ورحلة البحث عن الفوز الأول

وفي الجهة الآخرى، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران في تحقيق الفوز الأول له في دوري يلو بعد البداية السيئة للفريق، حيث حصد نقطتين من مباراتين تواجد بهم في المركز التاسع من ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي.

موعد مباراة الحزم ونجران

وتنطلق صافرة مباراة الحزم ونجران، اليوم الاثنين في تمام الساعة الـسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على معلب نجران.

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