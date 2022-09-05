سوق تمور البكيرية يشهد إقبالاً وتنوعًا .. والسكري يصل 230 ريال

محمد بن مسعود - الدمام - البكيرية-محمد المسلم يشهد سوق التمور بمحافظة البكيرية والذي يأتي بإشراف المحافظة ، وتنظيم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة بالتعاون مع بلدية البكيرية إقبالاً كبيرًا من المواطنين من داخل المحافظة وخارجها؛ وذلك لجودة ووفرة ما يُعرض به من أنواع التمور متعددة الأصناف، وأبرزها تمر السكري الذي تتميز به مزارع المحافظة.

وتتفاوت أسعار هذه الأصناف حسب الطلب والعرض، وقد وصل كرتون السكري من النوع الجيد إلى 230 ريال ،ويتواجد في ساحة السوق 20 مساراً و 18 مبسط للباعة ، بالإضافة إلى حراج يومي يقام من بعد صلاة العصر.

كما يوجد خيمة ضيافة للزوار السوق طوال فترة الموسم ووفرت اللجنة المنظمة أركان لمشتقات التمور، وكذلك فرص عمل استفاد منها العديد من الشباب.

من جهته أكّد وكيل محافظة البكيرية الأستاذ علي عبدالله السويلم أن السوق جاء في موسمه الثالث عشر مميزاً بالتطور التي يشهده السوق سنوياً من حيث الترتيب والتنظيم.

وأضاف: حرص القائمين على السوق مشكورين توفير كافة الاحتياجات للمزارعين والمواطنين بتقديم الخدمات والتسهيلات بالإضافة للضيافة وغيرها ساهم في نجاح السوق .

وختم السويلم حديثه : كل الشكر للداعم الأول لمهرجانات التمور بالمنطقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة حتى حققت مهرجانات التمور أرقاماً عالمية وأصبحت رافداً اقتصادياً كبيراً للمنطقة.