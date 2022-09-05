سمو أمير الباحة يتسلم التقرير السنوي لأعمال إدارة الحماية والعنف الأسري بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تسلّم صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، التقرير السنوي لأعمال إدارة الحماية والعنف الأسري بالمنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شايق آل شايق، ومدير إدارة الحماية من العنف الأسري علي الظافر.
وناقش سمو أمير منطقة الباحة تفاصيل التقرير، حيث أوضح آل شايق حصول إدارة الحماية على تميز الوزارة بين إدارات الحماية في المملكة وذلك في إنجاز البلاغات والنصح الأسري .
وأكد سموه أهمية تفعيل جميع الأنظمة والتعليمات التي تكفل الحماية لجميع أفراد المجتمع .
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