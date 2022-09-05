اخبار الخليج – اليوم التعريفي يستقطب مزيداً من أولياء الأمور في يومه الثاني 

محمد بن مسعود - الدمام - واصلت فعاليات اليوم التعريفي بالمدارس الحكومية استقطاب عدد كبير من أولياء الأمور، لليوم الثاني على التوالي، والذين عبروا عن إشادتهم بجهود وزارة التربية والتعليم في التنظيم المتميز لهذا اليوم الذي يستمر حتى الثلاثاء 6 سبتمبر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً.

وقد شهدت المدارس بمختلف المحافظات منذ الصباح الباكر إقبالاً واسعاً، حيث تسلم كل ولي أمر ملفاً متكاملاً يحوي المعلومات والتعليمات والإرشادات المتعلّقة بالعملية التعليمية، بالإضافة إلى قسيمة شراء للإسهام في توفير الحقيبة المدرسية ومستلزماتها الأساسية، كما نفذت فرق من أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية جولات ولقاءات ومعارض للتعريف بما تقدمه المدارس من خدمات وأنشطة.

هذا وقد حرصت وزارة التربية والتعليم على أن تمتد الساعات المخصصة لاستقبال أولياء الأمور إلى ما بعد ساعات الدوام الرسمي حتى المساء، مراعاةً لظروفهم، وحرصاً على استقبال أكبر عدد منهم في أوقات مناسبة للجميع، وفي حال عدم تمكن أي ولي أمر من حضور اليوم التعريفي خلال الفترات المعلنة، فإنه بإمكانه مراجعة المدرسة في فترات لاحقة للحصول على ملف الطالب وطلب أي دعم من الإدارة المدرسية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مد الجسور بين المؤسسات المدرسية والطلبة وأولياء أمورهم، استعداداً لعودة جميع الطلبة إلى المدارس حضورياً للجميع في العام الدراسي الجديد 2022/2023.