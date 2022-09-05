اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يستقبل رجل الأعمال يوسف صلاح الدين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في قصر الصخير، اليوم الأثنين، رجل الأعمال يوسف صلاح الدين، الذي تشرف بإهداء جلالته مجسما لطائرة سوبر مارين «سبيتفاير»، والتي قام صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين آنذاك رحمه الله مع المواطنين والمقيمين بالمساهمة بالتبرع المالي لشراء عشر طائرات مقاتلة دشنت باسم البحرين وقدمت هدية لسلاح الجو البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية وكانت أيقونة الطائرات المقاتلة، وقد كتب اسم «البحرين» تحت قمرة القيادة باللغتين العربية والإنجليزية من الجانبين.

كما أهدى لجلالة الملك المعظم ألبوم صور خاصة لجلالته وصورا توثق مواقف صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة والمواطنين والمقيمين لدعم بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية وصورة نادرة للطائرة أثناء حفل التدشين.

وقد أعرب حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه عن شكره للسيد يوسف صلاح الدين على هذا الإهداء المتميز، مشيدا بجهوده وإسهاماته في توثيق تاريخ مملكة البحرين وفي المجالات البحثية والفكرية والتاريخية، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.

وقد توجه السيد يوسف صلاح الدين بخالص الشكر والتقدير والامتنان لجلالة الملك المعظم على ما حظي به من إشادة وتقدير، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والعمر المديد.

ويأتي مجسم لطائرة سوبر مارين «سبيتفاير» المشهورة والتي كانت أيقونة الطائرات المقاتلة في تلك الفترة والتي قدمت هدية الي السلاح الجوي الملكي البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية لدعم المجهود الحربى وقد قام المغفور له بإذن الله تعالى صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين آنذاك (1932 – 1942) مع المواطنين والمقيمين بالمساهمة في التبرع المالي وتم إقامة خيمة في حديقة المنامة والمعروفة بحديقة الباخشة لتلقي التبرعات عن طريق إنشاء صندوق لجمع الأموال لشراء طائرات مقاتلة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وبحلول عام 1943، جمع الصندوق ما يكفي من المال لشراء 10 طائرات مقاتلة وقد قاد أول طائرة الطيار فرانسيس سكوت مالدن.

وكانت أول «طائرة سبيتفاير» تدشن باسم البحرين من النوع الخامس في مارس 1941 وصنع منها أكثر من 22000 طائرة وحملت 1500 طائرة أسماء المتبرعين بها خلال الحرب العالمية الثانية وقد خدمت هذه الطائرة والتي تحمل اسم « البحرين» في السلاح الجوي الملكي البريطاني في 24 يوليو 1941 تحت رقم دبليو 3632 في السرب رقم 603 وهو من الأسراب البريطانية المهمة خلال الحرب العالمية الثانية واستطاعت هذه الطائرة إسقاط بعض الطائرات الألمانية خلال المعارك الجوية وكذلك خدمت مع السرب الأمريكي اس.يو.اس.أ في السادس من أغسطس 1942 ومع سرب فرنسا الحرة رقم 340 في 26 يوليو 1943 وخرجت الطائرة من خدمة السلاح الجوي الملكي البريطاني في 29 نوفمبر 1945 وهناك طائرات أخرى حملت اسم البحرين ولها الكثير من الانتصارات خلال المعارك الجوية في مختلف جبهات القتال.

وتعتبر البحرين من أوائل الدول التي وقفت مع بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945) فقد أرسل المغفور له بإذن الله صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة برقية لصاحب الجلالة الملك جورج السادس (1936 – 1952) تعهد فيها بدعم البحرين لبريطانيا في المجهود الحربي، وعبر عظمته عن التعاطف الكامل مع بريطانيا، والذي يعكس التزام البحرين الدائم بالحفاظ على السلام والأمن.