اخبار الخليج – جامعة العلوم التطبيقية ترحب بطلبتها تزامناً مع استقبال الفصل الدراسي الأول

محمد بن مسعود - الدمام - طرحت 4 برامج جديدة بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك مع نسبة خصم 30% لجميع الطلبة المسجلين في البرامج البريطانية

تستعد جامعة العلوم التطبيقية إلى استقبال طلبتها المسجلين للجامعة في الفصل الدراسي الأول 2022/2023، وبهذه المناسبة رحب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور غسان عواد بالطلبة معرباً عن سعادته ببدء العام الأكاديمي الجديد ومتمنياً لجميع الطلبة الجامعة التوفيق والنجاح.

وتوفر الجامعة لطلبتها بيئة تعليمية متميزة تساعدهم على استكمال تحصيلهم العلمي، كما تقدم للطلبة الراغبين بالدراسة بها مجموعة من الخصومات والتسهيلات على الرسوم الدراسية لمساعدتهم أثناء فترة الدراسة كالمرونة في عملية دفع الأقساط وقدرة الطالب على دفع رسومه الدراسية على مجموعة دفعات ميسرة خلال الفصل الدراسي الواحد، والخصومات للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة، والخصومات الخاصة بالأخوة الدارسين بالجامعة، والخصومات الخاصة بالرياضيين، والمنح الدراسية التي يقدمها صندوق دعم الطالب للطلبة المتعثرين والمتفوقين من مختلف فئات المجتمع بنسب تصل إلى 100%.

وبمناسبة العام الدراسي الجديد، دعا رئيس الجامعة الطلبة إلى الجد والاجتهاد في طلب العلم، منوهاً بأن الجامعة قد هيأت البيئة التعليمية المناسبة لاستقبال طلبتها من خلال توجيه الطلبة المستجدين وإرشادهم أكاديمياً وتقديم النصائح والتوجيهات لهم في اختيار المقررات الدراسية قبل تسجيلها وذلك من خلال المرشدين الأكاديميين في مختلف الكليات، منوهاً إلى أن إدارة الجامعة تبذل قصارى جهدها وتضع جميع إمكانياتها وطاقاتها من أجل الطالب أولاً وأخيراً.

وأكد الأستاذ الدكتور غسان عواد أن الجامعة سعيدة باستقبال طلبتها في مختلف التخصصات التي تطرحها متمثلة في البرامج الأربعة الجديدة بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية، البكالوريوس في القانون، والبكالوريوس في إدارة الأعمال، والبكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، والبكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، بالإضافة إلى تخصصات الهندسة المدنية والهندسة المعمارية التي خرجت الجامعة الدفعة الأولى من طلبتها هذا العام، وتخصصات البكالوريوس في الحقوق، إدارة الأعمال، المحاسبة، العلوم المالية والمحاسبة، العلوم السياسية، نظم المعلومات الإدارية، علم الحاسوب، التصميم الجرافيكي، التصميم الداخلي، وتخصصات الماجستير في القانون، والقانون التجاري، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الأعمال، والمحاسبة والتمويل، مشيراً إلى أن جميع الطلبة المسجلين في البرامج البريطانية للفصل الدراسي الأول 2022/2023، سيحصلون على نسبة خصم قيمتها 30% على السنة الدراسية الأولى.

ختاماً أوضح رئيس الجامعة أن الجامعة حرصت على طرح برامج أكاديمية متميزة تساعد الطلبة في الحصول على الفرص المناسبة في سوق العمل منوهاً يأن الجامعة حريصة على إثراء الحياة الجامعية لطلبتها من خلال مجموعة كبيرة من المختبرات التي توفرها لتعزيز الدراسة الأكاديمية، كمختبرات الهندسة المدنية، ومختبرات الهندسة المعمارية ومختبرات التصميم، ومختبرات الكيمياء والفيزياء، بالإضافة إلى مختبر بلومبيرغ الذي يوفر العديد من الخدمات للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، باعتباره أهم المنصات المالية التي يمكن من خلالها الوصول إلى أكبر قدر من البحوث المالية، والمعلومات والبيانات المتعلقة بالشركات والبنوك، كما يشكل فرصة للتعرف على مبادئ البورصة والعمل في سوق الأسهم، وكل ما يتعلق بالاستثمار داخل سوق العمل بالمبادئ الجديدة، والأفكار المتطورة التي تواكب العصر.