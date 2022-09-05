شكرا لقرائتكم خبر عن نادي التعاون السعودي ينفي طلب الأهلي المصري التعاقد مع مصطفي فتحي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد سعود الرشودي رئيس نادي التعاون السعودي أن جميع الأخبار التى تؤكد إنتقال النجم المصري للأهلي المصري غير صحيحة على الإطلاق، نافيًا وصول أي عرض رسمي من النادي القاهري للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وواصل الرشودي فى تصريحاته عبر قناة" أم بي سي أكشن" أن غياب اللاعب عن الفريق فى الفترة الحالية، يأتي بسبب المشاكل التى تواجه اللاعب فى التجنيد، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يطلب من مسئولي الفريق الرحيل خلال الفترة القادمة، لكنه طلب بعض الوقت لحل أزمته الراهنة.



موقف التعاون السعودي من بيع اللاعب

وأشارت بعض المصادر الصحفية داخل نادي التعاون أن الفريق لم يستقر فى الوقت الحالي حول مستقبل اللاعب، خاصة أن الفريق يأمل حل مشكلة النجم المصري العسكرية، ومن ثم سيعود اللاعب للمشاركة مع الفريق، لأنه أحد الركائز الأساسية فى الفريق، والعامل الرئيسي فى بقاء الفريق فى "دوري ريو".

وفى سياق متصل أوضح مسئولي الفريق السعودي أنه فى حالة عدم حل الأزمة الراهنة، فإن الفريق قد يلجأ لإعارة الجناح المصري مصطفي فتحي لنادي طلائع الجيش لمدة عام واحد، حتى يتثني للفريق إسترجاع اللاعب مرة أخرى وتسويقه بشكل مختلف إذا قرر الرحيل.



كيف يفكر اللاعب فى خطوته القادمة؟

ومن جانبه يري اللاعب أن فرصة بقائه مع الفريق السعودي ستكون الأفضل له فى الفترة الحالية، خاصة أنه أحد أبناء نادي الزمالك ولا يريد أن يخسر هذه الجماهير العريضة بالإنضمام للفريق المنافس، تخوفًا من أن يعاني اللاعب من نفس مصير محمود كهربا نجم إتحاد جدة والزمالك السابق.