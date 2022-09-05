بث مباشر مباراة القادسية والعروبة في دوري يلو 2022-2023

محمد بن مسعود - الدمام - تعرف على موعد موعد بث مباشر مباراة القادسية والعروبة في دوري يلو، يحل نادي العروبة ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الثلاثاء، على الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو للمحترفين” موسم 2022-2023.

بث مباشر مباراة القادسية والعروبة في دوري يلو

ويحتضن معلب مدينة الأمير سعود بن جلوي، المواجهة المرتقبة بين القادسية والعروبة، في مستهل مباريات الجولة الثالثة من دوري يلو للمحترفين، يصاحبها بث مباشر مباراة القادسية والعروبة لمشاهدتها لحظة بلحظة.

مشاهدة مباراة القادسية والعروبة في دوري يلو

وقدم موقع “المناطق” بث مباشر مباراة القادسية والعروبة، لكل عشاق الكرة السعودية، وكرة القدم المحلية، لمشاهدة المباراة مع صافرة الحكم.

القادسية لتدارك السقوط

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القادسية، صاخب الأرض، يطمح الفريق في تحقيق فوزه الأول في دوري يلو، بعد الخسارة في الجولة الأولى الثانية، وتحقيق التعادل في الجولة الأولى، ويحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد نقطة وحيدة.

العروبة ورحلة البحث عن الفوز الأول

وفي الجانب الآخر، يطمح العروبة في الخروج بنتيجة إيجابية والبحث عن أول النقاط له في دوري يلو في النسخة الحالية من المسابقة، حيث فشل الفريق في تحقيق أي فوز أو تعادل في أول جولتين من المسابقة في نسختها الحالية.

موعد مباراة القادسية والعروبة

وتنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة الـسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، يتخللها بث مباشر مباراة القادسية والعروبة، لمشاهدة الإثارة الكروية المتوقعة.

القنوات الناقلة لمباراة القادسية والعروبة

وتملك مجموعة قنوات السعودية الرياضية حقوق البث والنقل الحصري لجميع مباريات دوري يلو السعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمكن مشاهدة بث مباشر مباراة القادسية والعروبة على قناة “السعودية الرياضية1”.