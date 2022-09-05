«جونيبر نتوركس» تنال صفة الشركة الأسرع نموًا في الشبكات المؤسسية السلكية واللاسلكية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬‮«‬جونيبر‭ ‬نتوركس‮»‬،‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الشبكات‭ ‬الآمنة‭ ‬المدعومة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ (‬رمزها‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬نيويورك‭: ‬JNPR‭)‬،‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬المهمّة‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬نموها‭ ‬الاستثنائي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الشبكات‭ ‬السلكية‭ ‬واللاسلكية‭. ‬مدفوعة‭ ‬بحل‭ ‬الخدمات‭ ‬السحابية‭ ‬الحديثة‭ ‬عالية‭ ‬الموثيقية‭ ‬“AIOps”‭ , ‬وتواصل‭ ‬جونيبر‭ ‬نتوركس‭ ‬تفوقها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬نمو‭ ‬الحصة‭ ‬السوقية،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬التقديرات‭ ‬ودرجات‭ ‬التميّز‭ ‬من‭ ‬المحللين‭ ‬و‭ ‬الخبراء،‭ ‬فيما‭ ‬تقدّم‭ ‬أفضل‭ ‬تجربة‭ ‬للمستخدمين‭ ‬والمشغلين‭.‬

وقال‭ ‬سودير‭ ‬متا‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬لمجموعة‭ ‬المنتجات‭ ‬المؤسسية‭ ‬المدعومة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لدى‭ ‬جونيبر‭ ‬نتوركس‭ ‬،‭ ‬إن‭ ‬منصة‭ ‬Mist AI‭ ‬تواصل‭ ‬التفوّق‭ ‬على‭ ‬المنصات‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الشبكات‭ ‬المؤسسية‭ ‬السلكية‭ ‬واللاسلكية،‭ ‬من‭ ‬نواحي‭ ‬سهولة‭ ‬التنفيذ‭ ‬والتشغيل‭ ‬وقابلية‭ ‬التوسّع‭ ‬وانخفاض‭ ‬التكلفة‭ ‬التشغيلية‭ ‬والأداء‭ ‬العالي‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬يمثّل‭ ‬استمرار‭ ‬الزخم‭ ‬الذي‭ ‬نلمسه‭ ‬في‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬منصتنا‭ ‬Mist‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى‭ ‬شهادة‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬تفوّقها،‭ ‬وعلى‭ ‬نجاح‭ ‬فرق‭ ‬المبيعات‭ ‬والتسويق‭ ‬والشركاء‭ ‬الذين‭ ‬تضافرت‭ ‬جهودهم‭ ‬جميعًا‭ ‬وراء‭ ‬حلول‭ ‬جونيبر‭ ‬نتوركس‭ ‬المبتكرة‭ ‬والمدعومة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬لتقديم‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬للعملاء‭ ‬والشركاء‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

• الشركة‭ ‬الأسرع‭ ‬نموًا‭ ‬في‭ ‬الحصة‭ ‬السوقية‭: ‬أظهر‭ ‬أحدث‭ ‬تقرير‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬الأبحاث‭ ‬‮«‬650‭ ‬غْروب‮»‬‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬2022‭ ‬حول‭ ‬الحصص‭ ‬السوقية،‭ ‬أن‭ ‬منصة‭ ‬Mist‭ ‬من‭ ‬جونيبر‭ ‬نتوركس‭ ‬حققت‭ ‬أعلى‭ ‬نسبة‭ ‬نمو‭ ‬سنوي‭ ‬في‭ ‬الإيرادات‭ ‬فيما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالحصة‭ ‬السوقية‭ ‬للشبكات‭ ‬المؤسسية‭ ‬و‭ ‬المحلية‭ ‬اللاسلكية‭ ‬ضمن‭ ‬أفضل‭ ‬10‭ ‬منتجين‭ ‬لحلول‭ ‬الشبكات‭ ‬المحلية‭ ‬اللاسلكية‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وحققت‭ ‬جونيبر‭ ‬نتوركس‭ ‬نموًا‭ ‬في‭ ‬الإيرادات‭ ‬قدره‭ ‬117‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬في‭ ‬المدّة‭ ‬المذكورة،‭ ‬ما‭ ‬منحها‭ ‬صفة‭ ‬الشركة‭ ‬الأسرع‭ ‬نموًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬رأى‭ ‬كريس‭ ‬ديبوي‭ ‬الشريك‭ ‬المؤسس‭ ‬والمحلل‭ ‬الرئيس‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬650‭ ‬غْروب‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬جونيبر‭ ‬نتوركس‭ ‬حقّقت‭ ‬‮«‬إنجازًا‭ ‬مهمًا‮»‬‭ ‬بحصول‭ ‬منصتها‭ ‬Mist‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬معتبرًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يمكّنها‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬ازدهار‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬في‭ ‬أعمالها‭ ‬لدى‭ ‬قائمة‭ ‬بارزة‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬العالميين‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬يستمر‭ ‬حل‭ ‬الشبكات‭ ‬اللاسلكية‭ ‬من‭ ‬جونيبر‭ ‬في‭ ‬اكتساب‭ ‬حصة‭ ‬سوقية‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المؤسسات،‭ ‬متجاوزًا‭ ‬بمدى‭ ‬بعيد‭ ‬كبار‭ ‬البائعين‭ ‬الآخرين،‭ ‬عند‭ ‬مقارنة‭ ‬نمو‭ ‬الإيرادات‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬لأخرى‮»‬‭. ‬

• زخم‭ ‬كبير‭ ‬تشهده‭ ‬المحفظة‭ ‬الكاملة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬المؤسسية‭ ‬المدعومة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭: ‬نمت‭ ‬محفظة‭ ‬منتجات‭ ‬جونيبر‭ ‬نتوركس‭ ‬التابعة‭ ‬لمنصة‭ ‬Mist،‭ ‬والتي‭ ‬تُعرّف‭ ‬بأنها‭ ‬منتجات‭ ‬الشبكات‭ ‬السلكية‭ ‬واللاسلكية‭ ‬المعرّفة‭ ‬برمجيًا‭ ‬والمُدارة‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬والسحابة،‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2022‭. ‬وحققت‭ ‬جونيبر‭ ‬رقمًا‭ ‬قياسيًا‭ ‬آخر‭ ‬لعملاء‭ ‬Mist‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬نفسه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحجوزات‭ ‬الفصلية‭ ‬القياسية‭ ‬لمبدلات‭ ‬EX‭ ‬وشبكات‭ ‬إنترنت‭ ‬Mist‭ ‬اللاسلكية‭.‬

• ‮«‬المنصة‭ ‬الرائدة‮»‬‭ ‬في‭ ‬تقارير‭ ‬‮«‬ماجيك‭ ‬كوادرنت‮»‬‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬غارتنر‮»‬‭: ‬اختيرت‭ ‬منصة‭ ‬Mist‭ ‬‮«‬منصة‭ ‬رائدة‮»‬‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬‮«‬ماجيك‭ ‬كوادرنت‮»‬‭ ‬حول‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للشبكات‭ ‬المحلية‭ ‬المؤسسية‭ ‬السلكية‭ ‬واللاسلكية‭ ‬للعام‭ ‬2021،‭ (‬الصادر‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬2021‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬ووضعت‭ ‬‮«‬غارتنر‮»‬،‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التقرير،‭ ‬شركة‭ ‬جونيبر‭ ‬نتوركس‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬‮«‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التنفيذ‮»‬،‭ ‬والأبعد‭ ‬مدىً‭ ‬في‭ ‬‮«‬اكتمال‭ ‬الرؤية‮»‬،‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬المنتجين‭. ‬كذلك،‭ ‬كُرّمت‭ ‬منصة‭ ‬Mist‭ ‬بوصفها‭ ‬منصة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬‮«‬ماجيك‭ ‬كوادرنت‮»‬‭ ‬حول‭ ‬خدمات‭ ‬المواقع‭ ‬الداخلية‭ ‬للعام‭ ‬2022‭ (‬23‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭)‬،‭ ‬وفيه‭ ‬حلّت‭ ‬جونيبر‭ ‬نتوركس‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الأبعد‭ ‬مدىً‭ ‬في‭ ‬‮«‬اكتمال‭ ‬الرؤية‮»‬‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬المنتجين‭. ‬وكانت‭ ‬جونيبر‭ ‬نتوركس‭ ‬منتِج‭ ‬الحلول‭ ‬الشبكية‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬التكريم‭ ‬بصفة‭ ‬‮«‬رائد‮»‬‭ ‬في‭ ‬تقريري‭ ‬‮«‬ماجيك‭ ‬كوادرنت‮»‬‭.‬

• اختيار‭ ‬العملاء‭: ‬نالت‭ ‬منصة‭ ‬Mist‭ ‬من‭ ‬جونيبر‭ ‬نتوركس‭ ‬التكريم‭ ‬بوصفها‭ ‬‮«‬اختيار‭ ‬العملاء‮»‬‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬للشبكات‭ ‬المحلية‭ ‬المؤسسية‭ ‬السلكية‭ ‬واللاسلكية،‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬‮«‬بير‭ ‬إنسايتس‮»‬‭ ‬من‭ ‬‮«‬غارتنر‮»‬‭ ‬حول‭ ‬‮«‬صوت‭ ‬العملاء‮»‬‭ ‬للعام‭ ‬2022‭ (‬الصادر‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬مايو‭ ‬2022‭). ‬وتلقت‭ ‬المنصة‭ ‬تصنيفًا‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬بلغ‭ ‬4‭.‬9‭ ‬من‭ ‬5،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬99‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬الاستطلاعية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬عليها‭ ‬التقرير،‭ ‬إنهم‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬للتوصية‭ ‬باستخدام‭ ‬الحلّ‭ (‬فاق‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬جميع‭ ‬المنتجين‭). ‬كذلك‭ ‬حظيت‭ ‬نقاط‭ ‬الوصول‭ ‬اللاسلكية‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬Mist‭ ‬وبيئة‭ ‬الحوسبة‭ ‬الحدية‭ ‬Edge‭ ‬للمنصة‭ ‬بتصنيف‭ ‬5‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬‮«‬بير‭ ‬إنسايتس‮»‬‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬2022‭.‬

• استقطاب‭ ‬قويّ‭ ‬للعملاء‭: ‬تواصل‭ ‬منتجات‭ ‬جونيبر‭ ‬نتوركس‭ ‬المدعومة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬كسب‭ ‬عملاء‭ ‬بارزين‭ ‬جدد‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات‭. ‬وهذا‭ ‬يشمل‭ ‬5‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬‮«‬غلوبل‭ ‬فورتشن‭ ‬10‮»‬‭ ‬لكبرى‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية،‭ ‬و5‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬10‭ ‬علامات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التجزئة،‭ ‬وأكبر‭ ‬مقدّم‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬الرائدة‭. ‬كذلك‭ ‬حققت‭ ‬جونيبر‭ ‬نتوركس‭ ‬نموًا‭ ‬قدره‭ ‬31‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬إي‭ ‬ريت‮»‬‭ ‬E-Rate‭ ‬السنوية،‭ ‬متجاوزة‭ ‬منتجي‭ ‬الشبكات‭ ‬الآخرين‭.‬

• استقطاب‭ ‬قويّ‭ ‬للشركاء‭: ‬شهدت‭ ‬جونيبر‭ ‬نتوركس‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬2022‭ ‬زيادة‭ ‬سنوية‭ ‬قدرها‭ ‬81‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المنتجات‭ ‬الشبكية‭ ‬المؤسسية‭ ‬المدعومة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬ومنذ‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬الشركاء‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬والمخصص‭ ‬للخدمات‭ ‬المُدارة،‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2021،‭ ‬شهدت‭ ‬المنتجات‭ ‬المؤسسية‭ ‬المدعومة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬نموًا‭ ‬قدره‭ ‬650‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الشركاء‭ ‬من‭ ‬مقدمي‭ ‬الخدمات‭ ‬المُدارة‭ ‬الجدد‭ ‬الذين‭ ‬وقّعوا‭ ‬اتفاقيات‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬جونيبر‭ ‬نتوركس‭. ‬كذلك‭ ‬أعلنت‭ ‬جونيبر‭ ‬نتوركس‭ ‬اليوم‭ ‬عن‭ ‬مزايا‭ ‬جديدة‭ ‬مثل‭ ‬لوحة‭ ‬البيانات‭ ‬المدعومة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وإدارة‭ ‬التراخيص،‭ ‬وخيارات‭ ‬السداد‭ ‬المرنة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬منتجاتها‭ ‬المؤسسية‭ ‬المدعومة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والتي‭ ‬تسهّل‭ ‬استهلاك‭ ‬خدمات‭ ‬شبكات‭ ‬المحلية‭ ‬السلكية‭ ‬واللاسلكية‭ ‬والشبكات‭ ‬الواسعة‭ ‬النطاق‭ ‬الآمنة‭ ‬و‭ ‬المعرفة‭ ‬برمجيًا،‭ ‬وتشغيلها‭ ‬عبر‭ ‬شركاء‭ ‬جونيبر‭ ‬نتوركس،‭ ‬لتحسين‭ ‬نموذج‭ ‬تقديم‭ ‬الشبكات‭ ‬كخدمة‭.‬