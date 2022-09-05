سمو الأمير فيصل بن مشعل يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالقصيم المعين حديثاً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم , فضيلة الشيخ صالح المطرودي بمناسبة تعيينه رئيساً لمحكمة الاستئناف بالمنطقة. وثمّن سموه جهود القضاة في ظل الدعم الذي يتلقاه مرفق القضاء من من قبل القيادة الحكيمة. Advertisements أخبار قد تهمك

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