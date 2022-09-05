بنك الجزيرة يدشن برنامج «قادة المستقبل»

محمد بن مسعود - الدمام - دشن بنك الجزيرة برنامج «قادة المستقبل» والذي يعد من البرامج المحورية للبنك ويندرج تحت هدف البنك الإستراتيجي «بأن يكون الخيار الأول لأفضل الكفاءات»، إذ يوفر البرنامج للبنك كوادر بشرية وطنية واعدة تنمو وتتدرج معرفياً ومهنياً داخل البنك وتشاركه الرؤية والأهداف. وتم التدشين بحضور الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب نايف بن عبدالكريم العبد الكريم، ومجموعة من المديرين التنفيذيين للبنك. وأفاد رئيس مجموعة رأس المال البشري فيصل بن مشهور المنصور بالقول: «يستثمر البرنامج موارده في كفاءات متفوقة أكاديمياً ومتوائمة مع توجهاته الإستراتيجية بواسطة رحلة تطبيقية وتعليمية من خلال العديد من الشركاء الإستراتيجيين من ضمنهم المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (انسياد)، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، حيث يتم فيها تسخير أساليب وأدوات متقدمة تزودهم بالمعارف والمهارات والكفاءات المطلوبة من قادة مصرفية الغد».

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