«القفص» اول انتاج لنتفليكس في الكويت بالتعاون مع عبدالله بوشهري

محمد بن مسعود - الدمام - اعلنت‭ ‬منصة‭ – ‬نتفليكس‭ – ‬عن‭ ‬عملها‭ ‬الدرامي‭ ‬الكوميدي‭ ‬الجديد‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬عرضها‭ ‬المسلسل‭ ‬الكويتي‭ ‬‮«‬القفص‮»‬‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬القادم‭. ‬ويضمّ‭ ‬المسلسل‭ ‬المشوّق‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬نجوم‭ ‬الخليج،‭ ‬من‭ ‬ضمنهم‭ ‬خالد‭ ‬أمين‭ ‬و‭ ‬حسين‭ ‬المهدي‭ ‬و‭ ‬روان‭ ‬مهدي‭ ‬و‭ ‬لمياء‭ ‬طارق‭ ‬و‭ ‬حصة‭ ‬النبهان،‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬يقدّم‭ ‬للجماهير‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬قصص‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ . ‬وهو‭ ‬اول‭ ‬انتاج‭ ‬لمنصة‭ ‬–‭ ‬نتفليكس‭ ‬–‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬يتم‭ ‬مع‭ ‬المنتج‭ ‬الكويتي‭ ‬المتميز‭ ‬عبدالله‭ ‬بوشهري‭ . ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬وزعته‭ ‬–‭ ‬نتفليكس‭ ‬–‭ ‬يشير‭ ‬الني‭ ‬ان‭ ‬أحداث‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬القفص‮»‬‭ ‬تدور‭ ‬حول‭ ‬استشاري‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الزوجية‭ (‬يؤدي‭ ‬دوره‭ ‬الممثل‭ ‬خالد‭ ‬أمين‭) ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬زوجين‭ (‬يؤدي‭ ‬دورهما‭ ‬حسين‭ ‬المهدي‭ ‬و‭ ‬روان‭ ‬مهدي‭) ‬في‭ ‬تفهّم‭ ‬وجهات‭ ‬نظر‭ ‬بعضهما‭ ‬بعضًا‭ ‬لإنقاذ‭ ‬زواجهما،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يمر‭ ‬فيه‭ ‬الاستشاري‭ ‬نفسه‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬في‭ ‬حياته‭ ‬الشخصية‭ . ‬

وتكشف‭ ‬لنا‭ ‬أحداث‭ ‬الدراما‭ ‬الكوميدية‭ ‬عن‭ ‬علاقة‭ ‬الزوجين‭ ‬والتغيّرات‭ ‬التي‭ ‬مرّت‭ ‬بها‭ ‬خلال‭ ‬العشر‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬زواجهما‭. ‬ويقدّم‭ ‬المسلسل‭ ‬أيضًا،‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثماني‭ ‬حلقات،‭ ‬منظورًا‭ ‬جديدًا‭ ‬لمعالجة‭ ‬التحديات‭ ‬الزوجية‭ ‬التي‭ ‬تتناولها‭ ‬الدراما‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مرِح‭ ‬ومقرّب‭ ‬من‭ ‬المشاهدين‭.‬

سيُعرض‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬القفص‮»‬‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬حصريًا‭ ‬على‭ ‬نتفليكس،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬عبدالله‭ ‬بوشهري‭ ‬ومن‭ ‬إخراج‭ ‬جاسم‭ ‬المهنا

يعدّ‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬القفص‮»‬‭ ‬إنجازًا‭ ‬جديدًا‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬نتفليكس‭ ‬لأعمالها‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬إذ‭ ‬تواصل‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أصوات‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬رواة‭ ‬القصص‭ ‬العرب‭. ‬وليس‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬القفص‮»‬‭ ‬إلا‭ ‬بداية‭ ‬فقط‭ ‬لانطلاقتها‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ . ‬وتم‭ ‬انجاز‭ ‬العمل‭ ‬بمواصفات‭ ‬انتاجية‭ ‬وفنية‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭. ‬

وحري‭ ‬بالذكر‭ ‬ان‭ ‬نتاجات‭ ‬نتفليكس‭ ‬تتحرك‭ ‬في‭ ‬محورين‭ ‬هما‭ : ‬

مسلسلات‭ ‬نتفليكس‭ ‬و‭ ‬الانتاجات‭ ‬الاصلية‭ ‬

ومسلسل‭ ‬–‭ ‬القفص‭ ‬–‭ ‬هو‭ ‬احد‭ ‬نتاجات‭ ‬نتفليكس‭ ‬وهو‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬ويأتى‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المنتج‭ ‬عبدالله‭ ‬بوشهري‭ ‬الذى‭ ‬قدم‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬الاخيرة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اهم‭ ‬وابرز‭ ‬النتاجات‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬–‭ ‬روتين‭ ‬–‭ ‬و‭- ‬افراج‭ ‬مشروط‭ ‬–‭ ‬و‭- ‬الديرفة‭ ‬–‭ ‬و‭- ‬محمد‭ ‬على‭ ‬رود‭ ( ‬جزءين‭ ) ‬و‭ ‬–‭ ‬الناموس‭ ‬–‭ ‬وقد‭ ‬حصدت‭ ‬تلك‭ ‬الاعمال‭ ‬الانتشار‭ ‬والفوز‭ ‬بعدد‭ ‬متميز‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬والاستبيانات‭ ‬الفنية‭ ‬والصحفية‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬العرض‭ ‬على‭ ‬اهم‭ ‬القنوات‭ ‬والمنصات‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬–‭ ‬نتفليكس‭ ‬–‭ ‬التى‭ ‬طورت‭ ‬التعاون‭ ‬ليقوم‭ ‬عبدالله‭ ‬بوشهري‭ ‬بانتاج‭ ‬اول‭ ‬عمل‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬وهو‭ ‬بعنوان‭ ‬–‭ ‬القفص‭ ‬–‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬التحضير‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬المشتركة‭ ‬الجديدة‭ .‬