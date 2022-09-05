«القفص» اول انتاج لنتفليكس في الكويت بالتعاون مع عبدالله بوشهري

محمد بن مسعود - الدمام - اعلنت منصة – نتفليكس – عن عملها الدرامي الكوميدي الجديد مع بدء عرضها المسلسل الكويتي «القفص» في 23 سبتمبر القادم. ويضمّ المسلسل المشوّق نخبة من أبرز نجوم الخليج، من ضمنهم خالد أمين و حسين المهدي و روان مهدي و لمياء طارق و حصة النبهان، في عمل يقدّم للجماهير حول العالم مزيدًا من قصص العالم العربي . وهو اول انتاج لمنصة – نتفليكس – في الكويت يتم مع المنتج الكويتي المتميز عبدالله بوشهري .
وجاء في تقرير وزعته – نتفليكس – يشير الني ان أحداث مسلسل «القفص» تدور حول استشاري في العلاقات الزوجية (يؤدي دوره الممثل خالد أمين) يعمل على مساعدة زوجين (يؤدي دورهما حسين المهدي و روان مهدي) في تفهّم وجهات نظر بعضهما بعضًا لإنقاذ زواجهما، في الوقت الذي يمر فيه الاستشاري نفسه بالعديد من التحديات في حياته الشخصية .
وتكشف لنا أحداث الدراما الكوميدية عن علاقة الزوجين والتغيّرات التي مرّت بها خلال العشر سنوات من زواجهما. ويقدّم المسلسل أيضًا، على مدى ثماني حلقات، منظورًا جديدًا لمعالجة التحديات الزوجية التي تتناولها الدراما العربية في إطار مرِح ومقرّب من المشاهدين.
سيُعرض مسلسل «القفص» في 23 سبتمبر حصريًا على نتفليكس، وهو من إنتاج عبدالله بوشهري ومن إخراج جاسم المهنا
يعدّ مسلسل «القفص» إنجازًا جديدًا في مسيرة نتفليكس لأعمالها في المنطقة، إذ تواصل الاستثمار في دعم أصوات المزيد من رواة القصص العرب. وليس مسلسل «القفص» إلا بداية فقط لانطلاقتها في دولة الكويت . وتم انجاز العمل بمواصفات انتاجية وفنية عالية المستوى.
وحري بالذكر ان نتاجات نتفليكس تتحرك في محورين هما :
مسلسلات نتفليكس و الانتاجات الاصلية
ومسلسل – القفص – هو احد نتاجات نتفليكس وهو الاول في دولة الكويت ويأتى بالتعاون مع المنتج عبدالله بوشهري الذى قدم خلال السنوات الخمس الاخيرة مجموعة من اهم وابرز النتاجات ومن بينها – روتين – و- افراج مشروط – و- الديرفة – و- محمد على رود ( جزءين ) و – الناموس – وقد حصدت تلك الاعمال الانتشار والفوز بعدد متميز من الجوائز والاستبيانات الفنية والصحفية كما تم عرض العرض على اهم القنوات والمنصات ومن بينها – نتفليكس – التى طورت التعاون ليقوم عبدالله بوشهري بانتاج اول عمل لها في الكويت وهو بعنوان – القفص – كما يتم التحضير لعدد من المشاريع المشتركة الجديدة .
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