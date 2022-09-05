“مكافحة المخدرات”: القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 160,000 قرص من مادة الإمفيتامين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين ومقيم من الجنسية السورية بمحافظة جدة، بحوزتهم (160,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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