سمو أمير الرياض بالنيابة يستقبل مدير فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور محمد بن عبدالله الحربي.
واستمع سموه إلى شرح عن أعمال وإنجازات الفرع والمشاريع المستقبلية وأهدافها في تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين بالمنطقة.
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