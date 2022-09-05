“لاجامي” يغيب عن النصر لمدة 3 أسابيع

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كشفت مصادر صحفية، أن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب النصر علي لاجامي، أثبتت تعرضه لتمزق خفيف في العضلة الأمامية.

وأوضحت المصادر وفقًا لـ” الرياضية”، أن اللاعب سيغيب عن المشاركة مع فريقه لمدة تتراوح ما بين 2 ـ 3 أسابيع.

وأشارت إلى أن لاجامي سيغيب عن مباراة الفريق الدورية أمام ضمك، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.



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Source akhbaar24

