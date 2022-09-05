موقف سلطان الغنام من المشاركة أمام ضمك

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تحوم الشكوك حول مشاركة لاعب النصر سلطان الغنام في المواجهة المقبلة لفريقه أمام ضمك، بالجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
ويرغب الجهاز الطبي مع الفرنسي مدرب النصر رودي جارسيا، في منح اللاعب وقتًا أطول بهدف تقوية عضلته الضامة التي تعافى منها الأسبوع الماضي.
وبدأ الغناكبالجري على مضمار ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود الأيام الثلاثة الماضية، دون أن يشعر بآلام في موضع إصابته، وفقًا للمصادر ذاتها.
وغاب الغنام، عن مواجهة فريقه الماضبة أمام التعاون ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن للإصابة.
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Source akhbaar24
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