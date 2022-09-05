عطيف: حققنا انتصارًا مهمًا في الدوري قبل نهائي لوسيل

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أكد لاعب الهلال عبد الله عطيف، أن عملية التدوير التي انتهجها الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق في مواجهة الفتح طبيعية، مع اقتراب اقامة مباراة كأس سوبر لوسيل بعد 4 أيام.
ويستعد الهلال لمواجهة الزمالك المصري، على ملعب لوسيل في قطر، في مباراة كأس “سوبر لوسيل”، 9 سبتمبر الجاري.
وقال عطيف في تصريحات بعد مواجهة الفتح : “حققنا انتصارًا مهمًا في الدوري قبل نهائي لوسيل، المهم لنا كلاعبين، ويجب أن نقدم كل ما باستطاعتنا من أجل إسعاد جماهيرنا باللقب”.
وأضاف:” نعد جماهير الهلال بالتتويج بكأس سوبر لوسيل، إضافة إلى محاولة الحفاظ على لقب بطولة الدوري”.
وفاز الهلال أمام مضيفه الفتح 1-0، في المواجهة التي جمعتهما على أرضية ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن مباراة مقدمة من الجولة الثالثة في المسابقة.
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Source akhbaar24
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