“تجارة الحدود الشمالية” تنفّذ 4900 عملية رصد لأسعار السلع خلال أغسطس

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المناطق_واس

نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية 4900 عملية رصد لأسعار السلع التموينية والضرورية خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك في إطار الزيارات التفتيشية التي تجاوز عددها 1380 زيارة، شملت: المستودعات والأسواق ومنافذ البيع بمدن ومحافظات وقرى المنطقة، وتم من خلالها الرقابة على أسعار السلع، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة, وأسفرت الزيارات التفتيشية عن تحرير 67 مخالفة فورية على المنشآت المخالفة.

وتواصل وزارة التجارة جهودها الميدانية المكثفة لمراقبة ورصد أسعار السلع والمنتجات في جميع مناطق المملكة، والتحقق من وفرة المنتجات وتنوعها لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.

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Source almnatiq

