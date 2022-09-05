رئيس جمعية الطقس: تبقى على فصل الشتاء 108 يوما

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قال الدكتور عبدالله المسند، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، وأستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، إن طالع الجبهة يبدأ غدًا هو النجم الثاني في سهيل.
تبقى على فصل الشتاء 108 يوما
ونشر الدكتور عبدالله المسند، على حسابه الرسمي على تويتر، إن النجم الثاني لسهيل يتكون من أربعة نجوم في برج الأسد تُسمى جبهة الأسد، والجبهة نجم شامي وعدد أيامه 14 يوماً.
وتابع: أنه تبقى فصل الخريف 18 يوماً، وعلى موسم الوسم 41 يوماً، بينما تبقى على فصل الشتاء 108 أيام.
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Source almnatiq
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