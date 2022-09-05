أمانة الطائف تزيل أكثر من 700 طن من النفايات الصلبة ومخلفات البناء

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المناطق_واس

أزالت أمانة الطائف من خلال فرقها الميدانية أكثر من 700 طن من النفايات الصلبة ومخلفات البناء من مواقع مختلفة بالمحافظة خلال شهر أغسطس الماضي، حيث تأتي هذه الجهود ضمن أعمال مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري.

وأشارت الأمانة إلى أن نسبة البلاغات المعالجة والمتعلقة بتحسين المشهد الحضري تجاوزت 98% من البلاغات الواردة، وذلك من خلال غرفة عمليات مختصة بمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المظهر العام.

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Source almnatiq

