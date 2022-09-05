︎
.
المناطق_واس
أزالت أمانة الطائف من خلال فرقها الميدانية أكثر من 700 طن من النفايات الصلبة ومخلفات البناء من مواقع مختلفة بالمحافظة خلال شهر أغسطس الماضي، حيث تأتي هذه الجهود ضمن أعمال مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري.
وأشارت الأمانة إلى أن نسبة البلاغات المعالجة والمتعلقة بتحسين المشهد الحضري تجاوزت 98% من البلاغات الواردة، وذلك من خلال غرفة عمليات مختصة بمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المظهر العام.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الطائف تزيل أكثر من 700 طن من النفايات الصلبة ومخلفات البناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.