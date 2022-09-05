50 مليون ريال عقوبة جريمة غسل الأموال

أكدت النيابة العامة أن كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال يُعد مرتكباً جريمة غسل الأموال.

وأفادت النيابة أن مرتكب جريمة غسل الأموال يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة.