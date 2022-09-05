شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التعمرى يرفض الاهلي المصرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقدم النادي الأهلي المصري خلال الأسبوع الماضي بعرض لضم نجم المنتخب الأردني، موسى التعمري، والذي يلعب في صفوف لوفين البلجيكي.

موسى التعمري يرفض النادي الأهلي

النادي الأهلي تقدم بعرض كبير من أجل التعاقد مع "التعمري" حيث عرضت إدارة النادي الأهلي - والتي سافرت إلى بلجيكا - مبلغ ٣ مليون يورو للتعاقد مع صاحب الـ ٢٥ عامًا لإدارة النادي البلجيكي و٤ مليون يورو مقدم عرض للاعب الأردني.

موسى التعمري رفض عرض النادي الأهلي رغبةً منه في مواصلة اللعب بأوروبا وبحثًا منه عن تجربة جديدة في القريب العاجل.

يُذكر أن النادي الأهلي المصري يسعى إلى تدعيم الصفوف خلال الميركاتو الصيفي الجاري من أجل ضمان المنافسة على جميع الألقاب الممكنة محلية منها وكذلك قارية.

حيث فشل حامل لقب دوري أبطال إفريقيا نسختي 2020 و2021 من الاحتفاظ باللقب الثالث تواليًا وفقده على يد الوداد المغربي كما فشل في الفوز ببطولة الدوري المصري لصالح منافسه التقليدي واللدود نادي الزمالك للموسم الثاني تواليًا.