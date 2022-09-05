اخبار الخليج – سلسلة المطاعم الأمريكيّة الشهيرة «تي جي آي فرايديز» تدشن فرعًا جديدًا في مطار البحرين الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - دشنت‭ ‬سلسلة‭ ‬مطاعم‭ ‬الوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬الأمريكيّة‭ ‬الشهيرة‭ ‬‮«‬تي‭ ‬جي‭ ‬آي‭ ‬فرايديز‮»‬‭ ‬فرعًا‭ ‬جديدًا‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬والذي‭ ‬يشكّل‭ ‬أول‭ ‬فرع‭ ‬لهذه‭ ‬العلامة‭ ‬التجاريّة‭ ‬العالميّة‭ ‬يُفتتح‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬جوي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬وقد‭ ‬تفضل‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬البنفلاح‭ ‬بحضور‭ ‬مراسم‭ ‬الافتتاح‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭.‬

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يتميّز‭ ‬فرع‭ ‬المطعم‭ ‬بمفهوم‭ ‬المطبخ‭ ‬المفتوح‭ ‬المبتكر،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬أجوائه‭ ‬العصريّة‭ ‬الأنيقة،‭ ‬كما‭ ‬يمكنه‭ ‬استقبال‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬118‭ ‬زائرًا‭ ‬في‭ ‬المرة‭. ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬قائمة‭ ‬أطباق‭ ‬‮«‬تي‭ ‬جي‭ ‬آي‭ ‬فرايديز‮»‬‭ ‬المميّزة،‭ ‬يقدم‭ ‬المطعم‭ ‬أيضًا‭ ‬تشكيلة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المرطبات‭ ‬والمشروبات‭ ‬المنعشة‭.‬

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وتعد‭ ‬سلسلة‭ ‬‮«‬تي‭ ‬جي‭ ‬آي‭ ‬فرايديز‮»‬‭ ‬إحدى‭ ‬أحدث‭ ‬العلامات‭ ‬التجاريّة‭ ‬التي‭ ‬طرحتها‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إس‭ ‬إس‭ ‬بي‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬في‭ ‬المطار،‭ ‬حيث‭ ‬تمثل‭ ‬الشركة‭ ‬مشروعًا‭ ‬مشتركًا‭ ‬بين‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬إس‭ ‬إس‭ ‬بي‮»‬‭ ‬ومجموعة‭ ‬بوهندي‭ ‬ومجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬القابضة،‭ ‬وتقوم‭ ‬بتشغيل‭ ‬17‭ ‬منفذًا‭ ‬للطعام‭ ‬والمشروبات‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬المسافرين‭ ‬الجديد‭.‬

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هذا‭ ‬وتعتبر‭ ‬الموانئ‭ ‬الجويّة‭ ‬الوجهة‭ ‬الرئيسيّة‭ ‬لتناول‭ ‬الطعام‭ ‬للمسافرين‭ ‬الذين‭ ‬يتوافدون‭ ‬عليها‭ ‬يوميًا،‭ ‬لذا‭ ‬حرصت‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تخصيص‭ ‬مساحة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬4500‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬لمنافذ‭ ‬الطعام‭ ‬والمشروبات‭ ‬في‭ ‬شتّى‭ ‬أرجاء‭ ‬المطار،‭ ‬وذلك‭ ‬سعيًا‭ ‬لمواكبة‭ ‬الزيادة‭ ‬المتوقعة‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬المسافرين‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬الجديد،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬أكبر‭ ‬تشكيلة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬التي‭ ‬تُرضى‭ ‬جميع‭ ‬الأذواق،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬أرقى‭ ‬العلامات‭ ‬التجاريّة‭ ‬المحليّة‭ ‬والعالميّة‭. ‬كما‭ ‬تأتي‭ ‬سلسلة‭ ‬‮«‬تي‭ ‬جي‭ ‬آي‭ ‬فرايديز‮»‬‭ ‬كإضافة‭ ‬جديدة‭ ‬ومميّزة‭ ‬لهذه‭ ‬المجموعة‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬أحدث‭ ‬ميناء‭ ‬جوي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭.‬

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ويُشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تدشين‭ ‬مبنى‭ ‬المسافرين‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2021،‭ ‬وتبلغ‭ ‬مساحته‭ ‬أربعة‭ ‬أضعاف‭ ‬مساحة‭ ‬المبنى‭ ‬السابق،‭ ‬ويساهم‭ ‬في‭ ‬مضاعفة‭ ‬السعة‭ ‬الاستيعابيّة‭ ‬لمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬مليون‭ ‬مسافر‭ ‬و130‭ ‬ألف‭ ‬حركة‭ ‬جوية‭ ‬للطائرات‭ ‬سنويًا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سعة‭ ‬مناولة‭ ‬تبلغ‭ ‬4700‭ ‬حقيبة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تشييده‭ ‬وفقًا‭ ‬لأحدث‭ ‬المعايير‭ ‬التقنيّة‭ ‬العالميّة‭ ‬المتطورة‭ ‬لضمان‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬تتسم‭ ‬بأعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلاسة‭ ‬والرفاهية‭ ‬لجميع‭ ‬مرتاديه‭.‬