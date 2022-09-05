اخبار الخليج – سلسلة المطاعم الأمريكيّة الشهيرة «تي جي آي فرايديز» تدشن فرعًا جديدًا في مطار البحرين الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - دشنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكيّة الشهيرة «تي جي آي فرايديز» فرعًا جديدًا في مطار البحرين الدولي، والذي يشكّل أول فرع لهذه العلامة التجاريّة العالميّة يُفتتح في ميناء جوي في منطقة الشرق الأوسط. وقد تفضل الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين السيد محمد يوسف البنفلاح بحضور مراسم الافتتاح إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.
يتميّز فرع المطعم بمفهوم المطبخ المفتوح المبتكر، فضلًا عن أجوائه العصريّة الأنيقة، كما يمكنه استقبال ما يصل إلى 118 زائرًا في المرة. وإلى جانب قائمة أطباق «تي جي آي فرايديز» المميّزة، يقدم المطعم أيضًا تشكيلة واسعة من المرطبات والمشروبات المنعشة.
وتعد سلسلة «تي جي آي فرايديز» إحدى أحدث العلامات التجاريّة التي طرحتها شركة «إس إس بي البحرين» في المطار، حيث تمثل الشركة مشروعًا مشتركًا بين مجموعة «إس إس بي» ومجموعة بوهندي ومجموعة طيران الخليج القابضة، وتقوم بتشغيل 17 منفذًا للطعام والمشروبات في مبنى المسافرين الجديد.
هذا وتعتبر الموانئ الجويّة الوجهة الرئيسيّة لتناول الطعام للمسافرين الذين يتوافدون عليها يوميًا، لذا حرصت شركة مطار البحرين على تخصيص مساحة تصل إلى 4500 متر مربع لمنافذ الطعام والمشروبات في شتّى أرجاء المطار، وذلك سعيًا لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين في المبنى الجديد، فضلًا عن توفير أكبر تشكيلة متنوعة من الخيارات التي تُرضى جميع الأذواق، بما في ذلك مجموعة واسعة من أرقى العلامات التجاريّة المحليّة والعالميّة. كما تأتي سلسلة «تي جي آي فرايديز» كإضافة جديدة ومميّزة لهذه المجموعة بمطار البحرين الدولي، والذي يعد أحدث ميناء جوي في منطقة الخليج.
ويُشار إلى أنه قد تم تدشين مبنى المسافرين الجديد في العام 2021، وتبلغ مساحته أربعة أضعاف مساحة المبنى السابق، ويساهم في مضاعفة السعة الاستيعابيّة لمطار البحرين الدولي لتصل إلى 14 مليون مسافر و130 ألف حركة جوية للطائرات سنويًا، بالإضافة إلى سعة مناولة تبلغ 4700 حقيبة في الساعة. كما تم تشييده وفقًا لأحدث المعايير التقنيّة العالميّة المتطورة لضمان تقديم تجربة تتسم بأعلى مستويات الأمن والسلاسة والرفاهية لجميع مرتاديه.
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