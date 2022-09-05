اخبار الخليج – البوليتكنك تطرح برنامج «Top-Up» لتأهيل حملة الدبلوم لنيل البكالوريوس

محمد بن مسعود - الدمام - كجزء‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ (‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭) ‬بتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬التعلم‭ ‬مدى‭ ‬الحياة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬التعليم‭ ‬وتحسين‭ ‬المهارات‭ ‬وإعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬المهارات‭ ‬للجميع،‭ ‬طرحت‭ ‬الكلية‭ ‬برنامج‭ ‬Top-Up‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تأهيل‭ ‬حملة‭ ‬الدبلوم‭ ‬وما‭ ‬يعادلها‭ ‬لنيل‭ ‬درجة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬التخصصات‭ ‬المطلوبة،‭ ‬مع‭ ‬احتساب‭ ‬سنوات‭ ‬دراستهم‭ ‬للدبلوم‭.‬

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وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكوهان‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬تؤمن‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬بأن‭ ‬مستقبل‭ ‬الرفاهية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬للمملكة‭ ‬سيعتمد‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬الحقيقي‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬وتمكين‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بقوة‭ ‬عاملة‭ ‬ماهرة‭ ‬ومؤهلة‭. ‬وتفتخر‭ ‬البوليتكنك‭ ‬بأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬أكاديمية‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الكفاءات‭ ‬العالية،‭ ‬الذين‭ ‬خدموا‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬مجالاتهم،‭ ‬وأسسوا‭ ‬الخبرة‭ ‬العملية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تخصصاتهم‭ ‬الأكاديمية‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬شراكات‭ ‬البوليتكنك‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والمهنية‭ ‬الدولية‭ ‬تمنح‭ ‬المتعلم‭ ‬ميزة‭ ‬متطورة‭ ‬لتلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‮»‬‭.‬

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وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬قامت‭ ‬البوليتكنك‭ ‬ولاتزال‭ ‬بطرح‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬والبرامج‭ ‬المتنوعة‭ ‬وتشمل‭ ‬دورات‭ ‬قصيرة‭ ‬ودورات‭ ‬معتمدة‭ ‬وبرامج‭ ‬تدريبية‭ ‬مخصصة،‭ ‬تلبي‭ ‬طموح‭ ‬الجميع‭ ‬سواء‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬مهارات‭ ‬موظفيها،‭ ‬أو‭ ‬المتعلمون‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬يتطلعون‭ ‬إلى‭ ‬التقدم‭ ‬والتطوير‭ ‬بشكل‭ ‬فردي‮»‬‭.‬

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وفي‭ ‬ذلك،‭ ‬أوضح‭ ‬مدير‭ ‬الاتصال‭ ‬الصناعي‭ ‬والتعليم‭ ‬المستمر‭ ‬بالبوليتكنك‭ ‬السيد‭ ‬عبدالرضا‭ ‬دسمال‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يعد‭ ‬فريدًا‭ ‬من‭ ‬نوعه،‭ ‬حيث‭ ‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬يتراجع‭ ‬الراغبون‭ ‬في‭ ‬إكمال‭ ‬دراستهم‭ ‬ونيل‭ ‬درجة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬أمام‭ ‬عدم‭ ‬الاعتراف‭ ‬بسنوات‭ ‬دراستهم‭ ‬السابقة‭ ‬أو‭ ‬شهادة‭ ‬الدبلوم‭ ‬التي‭ ‬حصلوا‭ ‬عليها‭ ‬سابقًا،‭ ‬واضطرارهم‭ ‬إلى‭ ‬بدء‭ ‬الدراسة‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬لنيل‭ ‬الشهادة‭ ‬المطلوبة،‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬Top-Up‭ ‬فإنهم‭ ‬سينالون‭ ‬الشهادة‭ ‬خلال‭ ‬سنتين‭ ‬فقط‭ ‬مع‭ ‬فصل‭ ‬دراسي‭ ‬تمهيدي،‭ ‬وبتكلفة‭ ‬تعتبر‭ ‬مشجعة‭ ‬مقارنة‭ ‬بتكلفة‭ ‬الدراسة‭ ‬الشاملة‭ ‬لمدة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الدراسة‭ ‬ستكون‭ ‬مسائية‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬الملتحقين‭ ‬الأساسي‭.‬

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وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬قامت‭ ‬البوليتكنك‭ ‬بدراسة‭ ‬آراء‭ ‬الموظفين‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬الدبلوم،‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬باستشارة‭ ‬شركاء‭ ‬الصناعة‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬جودة‭ ‬موظفيهم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تأهيلهم‭ ‬لنيل‭ ‬درجة‭ ‬تخصصية‭ ‬في‭ ‬مجالهم،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يبدون‭ ‬جدية‭ ‬ومهارة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬ولكن‭ ‬درجتهم‭ ‬العلمية‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬المنصب‭ ‬أو‭ ‬الوظيفة‭ ‬التي‭ ‬يستحقونها‭. ‬وبعد‭ ‬دراسة‭ ‬مستفيضة‭ ‬وتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬قررنا‭ ‬طرح‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تحقيق‭ ‬حلم‭ ‬الكثيرين،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬مد‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بموظفين‭ ‬مؤهلين‭ ‬ومتمكنين‭ ‬في‭ ‬مجالهم،‭ ‬ودعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‮»‬‭.‬

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ودعا‭ ‬السيد‭ ‬دسمال‭ ‬حملة‭ ‬شهادة‭ ‬الدبلوم‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادلها‭ ‬الراغبين‭ ‬من‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالدراسة‭ ‬إلى‭ ‬ملء‭ ‬الاستمارة‭ ‬المطلوبة‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬التالي‭: ‬learn.polytechnic.bh‭.‬