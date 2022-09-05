اخبار الخليج – البوليتكنك تطرح برنامج «Top-Up» لتأهيل حملة الدبلوم لنيل البكالوريوس

محمد بن مسعود - الدمام - كجزء من التزام كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) بتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة، إلى جانب التأثير الإيجابي على المجتمع من خلال توفير فرص التعليم وتحسين المهارات وإعادة تشكيل المهارات للجميع، طرحت الكلية برنامج Top-Up الذي من شأنه تأهيل حملة الدبلوم وما يعادلها لنيل درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة، مع احتساب سنوات دراستهم للدبلوم.
وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين البروفيسور كيران أوكوهان بالقول: «تؤمن بوليتكنك البحرين بأن مستقبل الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة سيعتمد على الاستثمار الحقيقي في رأس المال البشري وتمكين سوق العمل بقوة عاملة ماهرة ومؤهلة. وتفتخر البوليتكنك بأعضاء هيئة أكاديمية من ذوي الكفاءات العالية، الذين خدموا بشكل مباشر في مجالاتهم، وأسسوا الخبرة العملية بالإضافة إلى تخصصاتهم الأكاديمية. علاوة على ذلك، فإن شراكات البوليتكنك مع المؤسسات التعليمية والمهنية الدولية تمنح المتعلم ميزة متطورة لتلبية متطلبات القطاع الصناعي».
وأضاف: «لقد قامت البوليتكنك ولاتزال بطرح الكثير من الدورات والبرامج المتنوعة وتشمل دورات قصيرة ودورات معتمدة وبرامج تدريبية مخصصة، تلبي طموح الجميع سواء الشركات التي تتطلع إلى تحسين مهارات موظفيها، أو المتعلمون الأفراد الذين يتطلعون إلى التقدم والتطوير بشكل فردي».
وفي ذلك، أوضح مدير الاتصال الصناعي والتعليم المستمر بالبوليتكنك السيد عبدالرضا دسمال أن البرنامج يعد فريدًا من نوعه، حيث غالبًا ما يتراجع الراغبون في إكمال دراستهم ونيل درجة البكالوريوس أمام عدم الاعتراف بسنوات دراستهم السابقة أو شهادة الدبلوم التي حصلوا عليها سابقًا، واضطرارهم إلى بدء الدراسة من جديد لنيل الشهادة المطلوبة، ولكن مع برنامج Top-Up فإنهم سينالون الشهادة خلال سنتين فقط مع فصل دراسي تمهيدي، وبتكلفة تعتبر مشجعة مقارنة بتكلفة الدراسة الشاملة لمدة أربع سنوات أو أكثر، كما أن الدراسة ستكون مسائية بحيث لا تؤثر على عمل الملتحقين الأساسي.
وأضاف: «لقد قامت البوليتكنك بدراسة آراء الموظفين من حملة الدبلوم، كما قامت باستشارة شركاء الصناعة الراغبين في الارتقاء بمستوى جودة موظفيهم عن طريق تأهيلهم لنيل درجة تخصصية في مجالهم، وخصوصًا أولئك الذين يبدون جدية ومهارة في العمل ولكن درجتهم العلمية تحول دون حصولهم على المنصب أو الوظيفة التي يستحقونها. وبعد دراسة مستفيضة وتنسيق مع الجهات المعنية قررنا طرح هذا البرنامج الذي من شأنه تحقيق حلم الكثيرين، ويسهم في مد سوق العمل بموظفين مؤهلين ومتمكنين في مجالهم، ودعم الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع رؤية البحرين 2030».
ودعا السيد دسمال حملة شهادة الدبلوم أو ما يعادلها الراغبين من في التقدم بطلب الالتحاق بالدراسة إلى ملء الاستمارة المطلوبة على الموقع الإلكتروني التالي: learn.polytechnic.bh.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الخليج - سلسلة المطاعم الأمريكيّة الشهيرة «تي جي آي فرايديز» تدشن فرعًا جديدًا في مطار البحرين الدولي
- أمانة جدة تصدر وتجدد 8,828 شهادة صحية خلال أغسطس الماضي
- هيئة الأدب والنشر والترجمة تطلق منح الأبحاث في مجال الترجمة تستهدف الباحثين العرب
- هيئة فنون الطهي تنظّم لقاء “من المزرعة إلى المائدة
- أمير الجوف يطلع على سير برامج التحول الصحي بالمنطقة
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – البوليتكنك تطرح برنامج «Top-Up» لتأهيل حملة الدبلوم لنيل البكالوريوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.