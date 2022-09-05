هيئة الأدب والنشر والترجمة تطلق منح الأبحاث في مجال الترجمة تستهدف الباحثين العرب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم عن إطلاق “منح الدراسات والأبحاث في الترجمة” التابعة لبرنامج المرصد العربي للترجمة وذلك لتشجيع الحراك البحثي، وتعزيز إنتاج بحوث متميزة وعميقة الأثر في تخصصات وموضوعات الترجمة.

ودعت الهيئة عموم الباحثين الراغبين في الاستفادة من المنحة إلى التسجيل عن طريق الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/research-grants .

وتعمل المنحة على بناء بيئة بحثية خلاّقة تتكامل فيها جهود الباحثين والباحثات، وتنشط بها حركة الأبحاث في مجال الترجمة من وإلى اللغة العربية، حيث تقدم للباحثين الأفراد والمجموعات من العالم العربي منحاً لإجراء البحوث التي تتناول بشكلٍ رئيسي واقع الترجمة وتحدياتها ضمن سياقاتها ومفاهيمها الحالية والمستقبلية، وستدعم نشر بحوث الترجمة في الأوعية العلمية الرصينة، وتعزز بوجهٍ خاص نشر الأبحاث النوعية في المجلات العلمية العالمية ذات التأثير العالي، والبحوث التي ينتج عنها منتجات معرفية باستخدام الآلة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التشجيع في الحصول على براءات اختراع في مجالات الترجمة المتعددة.

وحددت المنحة أكثر من عشر مجالات لتشكل أولوية بحثية للمنح، ومنها: الذكاء الاصطناعي والترجمة الآلية، التوطين، قواعد البيانات في الترجمة، ذخائر ومدونات الترجمة وإعداد المترجم وتأهيله ومجالات أخرى عديدة.

ويجب على المتقدمين للمنحة مراعاة الاشتراطات والمعايير التي حددتها الهيئة، ومن أهمها: استيفاء الشروط ورفع الوثائق المطلوبة، على أن يُسلم البحث منشوراً في أحد الأوعية البحثية قبل تاريخ 30 إبريل 2023م، بعد الحصول على المنحة، ويحق للأفراد والمجموعات التقدم على المنحة بشرط ألا يتجاوز عدد الباحثين في الفريق الواحد خمسة باحثين بمن فيهم الباحث الرئيس، والذي يشترط أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير على الأقل في تخصص اللسانيات، أو الترجمة، أو تخصص بيني مرتبط، وأن يحمل الجنسية من إحدى الدول العربية، وأن يتم التقدم بمقترح بحثي مستوفٍ للشروط، ويمكن الاطلاع على باقي شروط المنحة من خلال الموقع الإلكتروني.