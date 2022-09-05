شكرا لقرائتكم خبر أحدث وجهات بنيان المتحدة؛ "سيقنتشر".. قريبًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

ويقع مجمع "سيقنتشر" والمطور من "بنيان" في حي المحمدية أحد أرقى أحياء مدينة جدة في قلب طريق الملك عبد العزيز. وتبلغ مساحة المشروع 9978 متر مربع مقسمة على مساحات تجارية، طبية، ومساحات مخصصة للمطاعم والمقاهي.

وصرح المهندس مازن البوق الرئيس التنفيذي لشركة بنيان المتحدة حيث أن اليوم في ظل القيادة الحكيمة ورؤية 2030 الملهمة وبعد تطوير 25 وجهة ومشروع خلال الأعوام السابقة، نرى الأفق واسعاً للإبداع وتطوير المزيد من الوجهات المميزة قريبًا.