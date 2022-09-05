أحدث وجهات بنيان المتحدة؛ "سيقنتشر".. قريبًا

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ويقع مجمع "سيقنتشر" والمطور من "بنيان" في حي المحمدية أحد أرقى أحياء مدينة جدة في قلب طريق الملك عبد العزيز. وتبلغ مساحة المشروع 9978 متر مربع مقسمة على مساحات تجارية، طبية، ومساحات مخصصة للمطاعم والمقاهي.وتتضمن المساحات تواجد أبزر العلامات التجارية المحلية والعالمية، مثل تواجد فرع لسلسلة هاف مليون المعروفة، وافتتاح أحدث فروع شاورما بينق، وتميس 09، ومطاعم هيمي، كوفي شوب باريستا، مطاعم صب ساندويش في فرعها الحديث وغيرها من الأسماء المميزة حيث من المتوقع أن يتم الافتتاح التشغيلي الرسمي للمجمع في شهر نوفمبر من السنة الحالية 2022.
وصرح المهندس مازن البوق الرئيس التنفيذي لشركة بنيان المتحدة حيث أن اليوم في ظل القيادة الحكيمة ورؤية 2030 الملهمة وبعد تطوير 25 وجهة ومشروع خلال الأعوام السابقة، نرى الأفق واسعاً للإبداع وتطوير المزيد من الوجهات المميزة قريبًا.
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