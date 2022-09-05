وزير النقل: تم توطين بعض الوظائف في مختلف التخصصات

محمد بن مسعود - الدمام - قال صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، إنه تم التوصل في صناعة المحتوى المحلي إلى التوطين الكامل في بعض الوظائف، وأن هذه الوظائف متاحة جميعها أمام العنصر النسائي.
م توطين بعض الوظائف في مختلف التخصصات
وأضاف الجاسر خلال لقائه في منتدى تطوير المحتوى المحلي ،أن العنصر النسائي أصبح له المشاركة في كافة التخصصات التي يرغبن في العمل فيها.
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