وزير المالية: تطوير المحتوى المحلي يساعد على توطين السلع وخلق فرص للمستثمرين

محمد بن مسعود - الدمام - قال محمد الجدعان، وزير المالية، إن تنمية الاقتصاد يعني توفير فرص واعدة للمستثمرين الأجانب وفقًا للاستراتيجية الوطنية، والنهوض بالمحتوى السوق المحلي، وخلق فرص مختلفة في كافة المجالات.

تطوير المحتوى المحلي يساعد على توطين السلع وخلق فرص للمستثمرين

وأضاف خلال حديثه في مؤتمر تطويرالمحتوى المحلي، أن تنمية المحتوى المحلي توفر بيئة جاذبة للمستثمرين، وتسعد عىل توطين السلع والخدمات داخل السوق المحلي، والعمل على تصدير السوق الخارجية.