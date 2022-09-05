وزير الاستثمار: هدفنا التواجد في الأسواق العالمية من خلال تصدير المحتوى المحلي

محمد بن مسعود - الدمام - قال خالد الفالح، وزير الاستثمار، إن تطوير المحتوى المحلي والمنتجات لابد أن تكون أداة وفرصة أمام المستثمر الوطني والأجنبي، والدخول في المنافسة والقدرة على التصدير، في القطاعات التي تتوافر فرص الممكنة، بناء على المنتجات التوافرة في الملمكة.
هدفنا التواجد في الأسواق العالمية من خلال تصدير المحتوى المحلي
وأضاف خلال حديثه في مؤتمر المتحوى المجلي، أن هناك فرص واعدة في بعض الصناعات المختلفة لبناء اقتصاد محلي، وأن الهدف من الرئيسي للمملكة خلال الفترة المقبلة هي التصدير وتوفير كافة حاجة السوق المحلي.
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