اتفاقية تعاون بين “منشآت” و “واعد” لدعم وتطوير الشركات الناشئة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أبرمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” أمس، اتفاقية تعاون مع مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال “واعد” وذلك بمجمع ريادة الأعمال التابع لمنشآت بمحافظة الخبر، بحضور نائب محافظ “منشآت” لقطاع ريادة الأعمال الأستاذ سعود بن خالد السبهان، والمدير الإداري لـ “واعد” المهندس فهد بن صالح العيدي، وعدد من رواد الأعمال في المنطقة الشرقية أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود بين الطرفين لدعم وتطوير منظومة ريادة الأعمال في المنطقة الشرقية، وذلك عن طريق تقديم مساحات مكتبية مشتركة، ومنح مالية، وبرامج إرشاد وتطوير للأعمال لتمكين تلك الشركات من الدخول في السوق والحصول على استثمار رأس مال جريء.
وتأتي الاتفاقية في إطار تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدى أهميتها في دعم الاقتصاد المحلي، ومساهمتها في دفع عجلة التنمية، وأثرها الإيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى سعيها في زيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، والذي سيؤدي إلى فتح فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يتوافق مع تحقيق رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن “منشآت” تعمل على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمها ورعايتها وفقا لأفضل الممارسات؛ لرفع إنتاجية تلك المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، في حين جاءت هذه الاتفاقية مع “واعد” استكمالاً لدور المركز واهتمامه في بث روح ريادة الأعمال في سوق العمل السعودي، وتمكينه وتحقيق التنوع الاقتصادي في المملكة، وكذلك توفير عدة برامج منها الاستثمار برأس المال الجريء، وخدمات حاضنات الأعمال للشركات الناشئة التي تسهم في إحداث تطوير جوهري في القطاعات الواعدة.
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