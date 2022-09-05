وزير الزراعة: من المتوقع أن يبلغ مجمل القروض الزراعية للعام الحالي نحو 7 مليارات ريال

︎

.

كشف الدكتور عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة ، أنه من المتوقع أن يبلغ مجمل القروض الزراعية لهذا العام 7 مليارات ريال.

من المتوقع أن يبلغ مجمل القروض الزراعية للعام الحالي نحو 7 مليارات ريال

وأضاف خلال لقائه في منتدى تطوير المحتوى المحلي، حيث هذا الأمر انعكس إيجابيًا على الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، وظهر هذا الأمر جليًا خلال جائحة كورونا، وأن مجمل القروض هذا العام زاد لأكثر من 18 أضاعف ما كان عليه في عام 2015.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

