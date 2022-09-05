الخريف: تطوير المحتوى المحلي يخلق فرص واعدة في مختلف المجالات

︎ . قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن بناء القدرات المحلية سيخلق الفرص الاستثمارية والوظيفية وسيمكن الابتكار والإبداع. طوير المحتوى المحلي يخلق فرص واعدة في مختلف المجالات وأضاف خلال مؤتمر فيديو | رئيس هيئة المحتوى المحلي بندر الخريف: بناء القدرات المحلية سيخلق الفرص الاستثمارية والوظيفية وسيمكن الابتكار والإبداع #الإخبارية pic.twitter.com/PkiY8T3nM1 — الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) September 5, 2022 أن هناك مجموعة من الأدوات التي تساعد في بناء القدات المحلية، وسياعد على خلق فرص جديدة لأبناء الوطن. أن هناك مجموعة من الأدوات التي تساعد في بناء القدات المحلية، وسياعد على خلق فرص جديدة لأبناء الوطن. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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