الإمارات تستضيف مليون مشجع من جماهير كأس العالم ومعسكرات عدة منتخبات

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أكد مجلس دبي الرياضي أن أكثر من 140 ألف غرفة فندقية في دبي استعدت لاستقبال جماهير كأس العالم والذين اختاروا الإقامة في دبي، بخلاف استضافة معسكرات المنتخبات قبيل انطلاق البطولة العالمية.

وتوقعت مصادر أن تستضيف الإمارات ما يقرب من مليون مشجع من جماهير مونديال قطر 2022، مع إمكانية التوجه إلى قطر يوم المباراة والعودة مباشرة بفضل توفر أكثر من 40 رحلة يومية من دبي إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح المجلس أن دبي ستستضيف خلال الفترة بين 10 و18 نوفمبر المقبل، معسكرا تحضيريا للمنتخب الألماني في مجمع ند الشبا الرياضي الذي يعد من أحدث المنشآت الرياضية العالمية ، كما اختار المنتخب الياباني إقامة معسكره في استاد آل مكتوم بنادي النصر .



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Source akhbaar24

