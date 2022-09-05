بندر الخريف: القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية بلغت قرابة 300 مليار ريال

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قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية بلغت قرابة 300 مليار ريال، وتم من خلالها تمكين منشآت القطاع الخاص والمصانع الوطنية لتكون الخيار الأول للإنفاق الحكومي.

القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية بلغت قرابة 300 مليار ريال

وأضاف خلال فيديو تم بثه على قناة الإخبارية، أن هناك العديد من المكتسبات المختلفة في المملكة، من خلال المنافسات الحكومية.

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Source almnatiq

