︎
.
قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية بلغت قرابة 300 مليار ريال، وتم من خلالها تمكين منشآت القطاع الخاص والمصانع الوطنية لتكون الخيار الأول للإنفاق الحكومي.
القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية بلغت قرابة 300 مليار ريال
وأضاف خلال فيديو تم بثه على قناة الإخبارية، أن هناك العديد من المكتسبات المختلفة في المملكة، من خلال المنافسات الحكومية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر بندر الخريف: القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية بلغت قرابة 300 مليار ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.