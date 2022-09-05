بعد قتلها لرفضها الزواج منه.. انتحار قاتل طالبة المنوفية بنفس سلاح الجريمة

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أقدم الشاب قاتل الطالبة الجامعية التي رفضت الزواج منه في محافظة المنوفية، على الانتحار، وذلك بعد تنفيذ جريمته.

وقال المتهم بقتل طالبة المنوفية خلال مقطع فيديو قبل إقدامه على الانتحار، إنه كان يحب القتيلة واصفا إياها بأنها النفس الذي كان يتنفسه وكانت أحن الناس عليه، مؤكدا أنه لن يسامح نفسه على فعلته، كما أنه لا يتناول المواد المخدرة كما قيل عنه ودمه موجود للكشف والتحاليل لكن بعد أن يأخذ حق القتيلة من نفسه.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، العثور على جثة المتهم على طريق “مصر- إسكندرية” الزراعي، دائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، منتحرًا بالسلاح الناري الذي قتل به الفتاة؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان الشاب قد أقدم في وقت سابق، على قتـل طالبة بإطلاق النار عليها في الظهر، وذلك بعدما رفضت طلبه بالزواج منها، فيما نُقلت الفتاة إلى المستشفى جُثة هامدة بعدما أطلق عليها الشاب طلقاً نارياً أمام منزل أسرتها وفر هارباً من الموقع ولم يتمكن الأهالي من القبض عليه.





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Source akhbaar24

