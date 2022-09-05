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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية (Saudia)عبر حسابها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات بمقر الشركة بمحافظة جدة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وظائف شاغرة بشركة الخطوط الجوية السعودية (Saudia) لعدة تخصصات

وكشفت شركة الخطوط الجوية السعودية (Saudia)، عن التخصصات المطلوبة والشروط الواجب توافرها للراغبين في التقديم لتلك الوظائف، وفقًا للتخصصات التالية.

المسمى الوظيفي:

– مدير عمليات الإيرادات – Manager, Revenue Operations

المؤهلات و الخبرات:

درجة البكالوريوس في الهندسة / إدارة الأعمال / المالية / العلوم خبرة لا تقل عن (9) سنوات يشترط فيها (4) منهم في وظيفة ذات صلة و (3) سنوات من الخبرة الإشرافية / الإدارية.

المسؤوليات الوظيفية:

تأكد من إعادة استيعاب الضيوف المعطلين في الوقت المناسب باستخدام أدوات التعطيل المتاحة. التواصل عبر مجموعات أصحاب المصلحة في SV في إدارة الاضطرابات مع ضمان التعامل معها بطريقة حكيمة تجارياً. تسليم جميع طلبات المقاعد الاستثنائية المتعلقة بكبار الشخصيات ، والحكومة ، وطلبات الخدمة الخاصة ، والموظفين ، والمسافرين الدائمين ، بطريقة حساسة تجاريًا وإجراءات الحوادث الخطيرة المتعلقة بـ RM. تطوير عمليات عمليات الإيرادات وأفضل الممارسات والحوكمة. خلق بيئة من التحسين المستمر من خلال الأهداف المناسبة ومؤشرات الأداء الرئيسية. يضمن وجود تقارير واضحة ومتسقة عن أداء عمليات الإيرادات مقابل المقاييس المتفق عليها. تأكد من دقة مخزون مقاعد السعودية وتحديثه بما يتماشى مع تعليمات تخطيط الشبكة. إدارة العلاقة اليومية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في التشغيل والمحطات الخارجية ، سواء من الداخل إلى RM أو الخارج عند الاقتضاء.

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم : (اضغط هنا)

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Source almnatiq

