وظائف شاغرة لجميع التخصصات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة

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تعلن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (مؤسسة حكومية)، عبر موقعها الرسمي، عن فتح باب التوظيف للجنسين لشغل وظائف شاغرة في المجالات (الإدارية، التقنية، الهندسية، المالية) بفروع المؤسسة بمناطق المملكة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وظائف شاغرة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وكشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن التخصصات المطلوبة والشروط الواجب توافرها، بالإضافة إلى آلية التقديم، وفقًا للتفاصيل التالية:-

المجالات الوظيفية:

الهندسة (الصناعية، الكيميائية، البيئية). تقنية المعلومات، والأمن السيبراني. المالية والمحاسبة. إدارة ( المشاريع، العمليات ، الجودة). بحوث العمليات. نظم المعلومات الإدارية. إدارة المخاطر. الموارد البشرية، وإدارة الأعمال. التسويق و الأعلام. العلوم الإكتوارية.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم/ة سعودي/ة الجنسية. – حاصل على المؤهلات العلمية بما يتناسب مع الوظائف المطروحة. – مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.

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Source almnatiq

