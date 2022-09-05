“الصحة” تحذر من مخاطر قلة النوم.. وتوضح عدد الساعات الطبيعية

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حذرت وزارة الصحة من أن عدم أخذ القسط الوافر من النوم، يسبب العديد من الأمراض سواء العضوية أو النفسية.

وأوضحت أن من هذه الأمراض، ارتفاع ضغط الدم، واحتمال الإصابة بالسكري من النوع الثاني، مع زيادة الوزن، بخلاف اضطرابات المزاج.

وأبانت أن عدد ساعات النوم الطبيعية لحديثي الولادة من 14-17 ساعة، وللرضع من 12-16 ساعة، وللأطفال حتى سنتين من 11-14 ساعة، ومن 3- 5 سنوات يحتاج إلى 10-13 ساعة.

وأشارت إلى أنه من عمر 6-13 سنة يكون عدد ساعات النوم 9-11 ساعة، ومن 14-24 سنة تصل إلى 8-10 ساعات، ومن 25- 64 عامًا يحتاج الجسم إلى 7-9 ساعات، وفوق 65 عامًا يصل عدد ساعات النوم إلى ما بين 7-8 ساعات.

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Source akhbaar24

