أكثر من 1997 عملية زراعة قوقعة خلال 5 سنوات 

ذكرت وزارة "الصحة أن مراكز زراعة القوقعة أجرت خلال الخمس سنوات الماضية 1997 عملية، منها 283 عملية تمت خلال النصف الأول من العام الحالي 2022.

وأشارت إلى الازدياد المضطرد في زراعة القوقعة من 223 زراعة في عام 2017 إلى 427 زراعة في عام 2021 ، منوهة إلى التطور النوعي في الخدمة، وذلك بخفض متوسط عمر الزراعة من 4 سنوات في عام 2017 إلى سنة ونصف في العام الحالي، حيث يعتبر العمر المناسب لزراعة القوقعة لتحقيق أفضل النتائج هو من السنة إلى السنتين أو ما يسمى بالعمر الذهبي للزراعة لتجنب الإعاقة السمعية و ما يليها من مضاعفات .

وبينت "الصحة" أنها توسعت في زيادة عدد مراكز زراعة القوقعة التابعة لها إلى 15 مركزاً بعد أن كان إجماليها 5 مراكز في عام 2018، وذلك ضمن العديد من الخطوات التي تسعى لها الصحة في توفير الخدمات للمستفيدين.

وأكدت "الصحة" أن تلك المراكز تقوم بإكتشاف الإعاقة السمعية التي تصيب المواليد والتي تعد من الأمراض الشائعة، حيث تصل النسبة المئوية للإصابة في المملكة إلى ما يقارب 4 لكل 1000 مولود من اجمالي عدد المواليد بالمملكة والذي يصل الى ما يقارب 600 ألف مولود في العام وتبلغ نسبة من يحتاج منهم لزراعة القوقعة ما يقارب 25%..

كما قامت الوزارة بالعديد من الخطوات لاكتشاف المشكلة ومعالجتها بشكل مبكر، ومن هذه الإجراءات ربط برنامج زراعة القوقعة الإلكترونية في وزارة الصحة مع البرنامج الوطني لفحص الإعاقة السمعية لحديثي الولادة والذي يتم بشكل الزامي لكافة المواليد الجدد في المملكة حيث بلغت النسبة للفحص ما يزيد عن 94% من كل المواليد، وشمول مراكز الفحص السمعي المتقدمة للمواليد جميع مناطق المملكة، حيث بلغت هذه المراكز 23 مركزا متخصصا في جميع أنحاء المملكة في العام الحالي بعد أن كانت فقط 7 مراكز في بعض المناطق في عام 2018م، وزيادة عدد المراكز المتخصصة والمعتمدة لزراعة القوقعة من 5 مراكز فقط في عام 2018 إلى 15 مركز في منتصف عام 2022.