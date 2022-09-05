أسعار الذهب تترقب مسار رفع الفائدة

محمد بن مسعود - الدمام - استقرت أسعار الذهب، الاثنين، بعد أن قفزت بما يصل إلى 1.2 بالمئة في الجلسة السابقة مع تركيز المستثمرين الحذرين على مسار رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بعد بيانات متأرجحة بشأن الوظائف.

ولم يطرأ تغير على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1711.48 دولار للأونصة في التعاملات الآسيوية المبكرة.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1722.50 دولار.

ومن المتوقع تمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة بشكل كبير في الأشهر المقبلة لتخفيف التضخم ولكن ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة وتباطؤ نمو الأجور جعل التجار يراهنون على أن تكاليف الاقتراض في العام المقبل قد لا ترتفع إلى المستوى الذي كان متوقعا سابقا.

ووظفت الشركات في الولايات المتحدة عددا أكبر مما كان متوقعا في أغسطس، ولكن نمو الأجور بشكل طفيف وارتفاع معدل البطالة إلى 3.7 بالمئة يشير إلى أن سوق العمل بدأت في التراجع.

وتزيد معدلات الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب وتعزز الدولار.

أخبار قد تهمك

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 18.03 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 833.34 دولار وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2015.81 دولار.