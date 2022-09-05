3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة عند 45 مئوية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

سجلت 3 مدن اليوم الاثنين أعلى درجة حرارة في المملكة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تصل درجة الحرارة في الدمام والأحساء وحفر الباطن إلى 45 درجة مئوية.و‏أبها والباحة تشهدان أدنى درجة حرارة في المملكة عند 17 درجة مئوية.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طريق الساحل الممتد من مكة المكرمة إلى جازان.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: