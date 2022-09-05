11 خطوة لإنقاص وزنك دون اتباع حمية غذائية

محمد بن مسعود - الدمام - فقدان الوزن ليس ضروريًّا لصحتك فقط إذا كنت تعاني من السمنة أو زيادة الوزن، ولكنه أيضًا طريقة رائعة لتعزيز ثقتك بقدراتك، وجعلك تشعر بتحسن حيال نفسك.

وعادةً ما يكون فقدان الوزن مرادفًا للكلمة التي نكره جميعنا سماعها، وهي الحمية الغذائية، ولكن ربما تكون هناك طريقة لفقدان الوزن دون تقييد ما تأكله.

وقام موقع “إكسبرس” البريطاني، بالبحث بمساعدة مجموعة من الخبراء، وجمع قائمة من أهم النصائح التي ستمكنك من فقدان الوزن دون التضحية بالكثير.

1- تناول وجبة الإفطار كل صباح

قد يكون من المغري تخطي وجبة الإفطار لتقليل تناول السعرات الحرارية، لكن إذا فاتتك وجبة الإفطار، فإنك بعد ساعات قليلة ستشعر بالجوع الشديد وتحتاج إلى وجبة خفيفة، وستقوم بعد ذلك بخيارات غذائية سيئة.

2- توقف عن تناول الطعام ليلًا

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نحتاج إلى تحديد وقت نتوقف فيه عن تناول الطعام في اليوم لتجنب تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل.

3- إبطاء المضغ:

أولئك الذين يمضغون بسرعة تزيد احتمالية إصابتهم بالسمنة بنسبة 115% مقارنةً بأولئك الذين يأكلون ببطء.

ويشير الخبراء إلى أن المضغ ببطء أكبر سيضمن تناول كميات أقل من الطعام، حيث يقترح معظم الخبراء مضغ قطعة من الطعام 32 مرة قبل ابتلاعها.

4- وجبات أصغر

إذا خفضت حجم الحصة الواحدة من الطعام بنسبة 10% إلى 20% ، فستفقد الوزن دون أن تدرك أنك تفتقد أي شيء.

5- البروتين

يزيد البروتين من مستويات الشبع (هرمونات تقليل الشهية)، ما يجعلك تشعر بالرضا بعد تناول الطعام، بالإضافة إلى إبطاء ارتفاع نسبة السكر في الدم.

6- الأكل اليقظ:

إذا لم تنتبه لما تأكله، فسيستغرق الأمر وقتًا أطول حتى تشعر بالشبع، وبالتالي فإن الانتباه إلى ما تأكله سيساعدك على تناول كميات أقل وببطء أقل في المضغ وانتقاء خيارات غذائية أفضل، وهذا يعني عدم تناول الطعام أمام التلفاز أو أثناء تصفح الهاتف.

7- الماء:

يمكن إخفاء السعرات الحرارية في المشروبات دون أن تدرك ذلك، ولهذا يمكن أن تشبع عطشك بمشروبات صحية؛ مثل الماء البارد أو الحليب قليل الدسم أو القليل من عصير الفاكهة الطازجة، دون سكر.

8- حدد مدة تناولك للوجبة

يعد كل من تناول الطعام ببطء خلال 20 دقيقة، والتذوق والاستمتاع بالوجبة، عاملًا مهمًا لتناول كميات أقل والشعور بالشبع.

9- نوم أكثر يعني وزنًا أقل

يساعد النوم لساعات أطول في الليل، على تخفيف الوزن، وأثبتت الدراسات أن الحصول على أقل من 7 ساعات يزيد من شهيتك.

10- الخضار

يعد تناول الخضار، وسيلة رائعة لإنقاص الوزن، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف، ما يملأ معدتك، ويجعل إجمالي نظامك الغذائي يحتوي على سعرات حرارية أقل.

11- تناول الطعام في المنزل

عليك أن تحرص على تناول الطعام في المنزل لـ 5 أيام على الأقل، وهو ما سيجعلك تفقد الوزن دون أن تشعر.