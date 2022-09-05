اخبار دوليه – البابا فرنسيس: لا تسامح مع الاعتداءات الجنسية

محمد بن مسعود - الدمام - شدد‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬عدم‭ ‬تسامح‭ ‬الكنيسة‭ ‬الكاثوليكية‭ ‬‮«‬مطلقا‮»‬‭ ‬مع‭ ‬حالات‭ ‬الاعتداء‭ ‬الجنسي‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬بأنها‭ ‬أمر‭ ‬‮«‬وحشي‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬مقتطفات‭ ‬من‭ ‬مقابلة‭ ‬أجراها‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬برتغالية‭.‬

وقال‭ ‬البابا‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المقابلة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬تي‭ ‬في‭ ‬آي‭/‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‭ ‬برتغال‮»‬،‭ ‬نشرت‭ ‬منها‭ ‬مقتطفات‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للقناة‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬واضح‭ ‬جدا‭. ‬لا‭ ‬تسامح‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للكاهن‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬كاهنا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬معتديا‭. ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬ذلك‭ ‬لأنه‭ ‬يكون‭ ‬إما‭ ‬مريضا‭ ‬وإما‭ ‬مجرما‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المقابلة‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬جزأين‭ ‬والتي‭ ‬بثت‭ ‬الأحد‭ ‬وسيعاد‭ ‬بثها‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬وحشي‭ ‬لأنه‭ ‬يدمر‭ ‬أرواحا‭.. ‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أنكر‭ ‬الانتهاكات‭. ‬إن‭ ‬إساءة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬أمر‭ ‬وحشي‭ ‬بالفعل‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬البابا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يعتزم‭ ‬زيارة‭ ‬البرتغال‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬الشبيبة‭ ‬العالمية،‭ ‬وهو‭ ‬اجتماع‭ ‬عالمي‭ ‬للشباب‭ ‬الكاثوليك‭ ‬يعقد‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬أفكر‭ ‬في‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬هناك‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬فرنسا،‭ ‬هناك‭ ‬لجنة‭ ‬مستقلة‭ ‬بدأت‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام،‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬اعتداءات‭ ‬جنسية‭ ‬داخل‭ ‬الكنيسة‭ ‬في‭ ‬البرتغال،‭ ‬الدولة‭ ‬ذات‭ ‬التقاليد‭ ‬الكاثوليكية‭ ‬القوية‭.‬

وقد‭ ‬جمعت‭ ‬اللجنة‭ ‬التي‭ ‬أنشئت‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ ‬الكنيسة‭ ‬نحو‭ ‬400‭ ‬شهادة،‭ ‬وتم‭ ‬إبلاغ‭ ‬17‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬العدالة‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بيدرو‭ ‬ستريتش،‭ ‬الطبيب‭ ‬النفسي‭ ‬للأطفال‭.‬