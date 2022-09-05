اخبار دوليه – البابا فرنسيس: لا تسامح مع الاعتداءات الجنسية

محمد بن مسعود - الدمام - شدد البابا فرنسيس على وجوب عدم تسامح الكنيسة الكاثوليكية «مطلقا» مع حالات الاعتداء الجنسي التي وصفها بأنها أمر «وحشي»، بحسب مقتطفات من مقابلة أجراها مع قناة تلفزيونية برتغالية.
وقال البابا خلال هذه المقابلة مع «تي في آي/سي إن إن برتغال»، نشرت منها مقتطفات على الموقع الإلكتروني للقناة «هذا أمر واضح جدا. لا تسامح على الإطلاق. لا يمكن للكاهن الاستمرار في أن يكون كاهنا إذا كان معتديا. لا يمكنه ذلك لأنه يكون إما مريضا وإما مجرما».
وأضاف في هذه المقابلة المكونة من جزأين والتي بثت الأحد وسيعاد بثها مساء الاثنين «إنه أمر وحشي لأنه يدمر أرواحا.. أنا لا أنكر الانتهاكات. إن إساءة واحدة فقط أمر وحشي بالفعل».
كما أشار البابا إلى أنه يعتزم زيارة البرتغال خلال أيام الشبيبة العالمية، وهو اجتماع عالمي للشباب الكاثوليك يعقد من 1 إلى 6 أغسطس 2023. وقال «أفكر في الذهاب إلى هناك».
وعلى غرار فرنسا، هناك لجنة مستقلة بدأت عملها في بداية العام، مسؤولة عن التحقيق في أي اعتداءات جنسية داخل الكنيسة في البرتغال، الدولة ذات التقاليد الكاثوليكية القوية.
وقد جمعت اللجنة التي أنشئت بمبادرة من الكنيسة نحو 400 شهادة، وتم إبلاغ 17 منها إلى العدالة بحسب ما أعلن في الآونة الأخيرة بيدرو ستريتش، الطبيب النفسي للأطفال.
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