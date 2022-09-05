اخبار دوليه – يوم حاسم.. بريطانيا تكشف اسم زعيم «المحافظين» ورئيس حكومتها المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - تكشف‭ ‬بريطانيا‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬اسم‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬ورئيس‭ ‬حكومتها‭ ‬المقبل‭ ‬وسط‭ ‬تصاعد‭ ‬لأزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬وسياسية‭ ‬بدت‭ ‬ملامحها‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحا‭ ‬مع‭ ‬استقالة‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭.‬

وفي‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬12‭:‬30‭ ‬ظهرا‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي،‭ ‬سيعلن‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬الحاكم‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬انتخابات‭ ‬قيادته،‭ ‬حيث‭ ‬انتقد‭ ‬المتنافسان‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬النهائية،‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬ليز‭ ‬تراس‭ ‬ووزير‭ ‬المالية‭ ‬السابق‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك،‭ ‬بشدة‭ ‬خطط‭ ‬بعضهما‭ ‬البعض‭.‬

وتراس‭ ‬هي‭ ‬المرشحة‭ ‬الأقوى‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬سوناك،‭ ‬الذي‭ ‬صوت‭ ‬لصالح‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬لكنه‭ ‬اتخذ‭ ‬الآن‭ ‬نبرة‭ ‬أكثر‭ ‬ليونة‭ ‬بشأن‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تتعامل‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وسيتولى‭ ‬الفائز،‭ ‬بصفته‭ ‬زعيم‭ ‬أكبر‭ ‬حزب‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم،‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬حتى‭ ‬الانتخابات‭ ‬العامة‭ ‬التالية،‭ ‬والتي‭ ‬يجب‭ ‬إجراؤها‭ ‬بحلول‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭.‬

ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يسافر‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬سيفوز‭ ‬غدا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬للقاء‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬لتلقي‭ ‬دعوة‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭.‬

ويقام‭ ‬حفل‭ ‬الاستقبال‭ ‬عادة‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام،‭ ‬لكن‭ ‬الملكة‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬96‭ ‬عاما‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬إقامتها‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬في‭ ‬بالمورال،‭ ‬ولأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬عهدها‭ ‬ستستقبل‭ ‬جونسون‭ ‬وخليفته‭ ‬هناك‭.‬

لكن‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬احتفالات‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المقبل‭ ‬قصيرة،‭ ‬مع‭ ‬أزمة‭ ‬تكلفة‭ ‬المعيشة‭ ‬المتصاعدة،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬متوسط‭ ‬​​فواتير‭ ‬الطاقة‭ ‬السنوية‭ ‬وحدها‭ ‬بنسبة‭ ‬80‭ ‬٪‭ ‬إلى‭ ‬3549‭ ‬جنيها‭ ‬إسترلينيا‭ (‬حوالي‭ ‬4180‭ ‬دولارا‭ ‬أمريكيا‭) ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

وأمس‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬سياسي‭ ‬لهيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية،‭ ‬رفضت‭ ‬تراس‭ ‬مناقشة‭ ‬خططها‭ ‬لمعالجة‭ ‬ارتفاع‭ ‬الفواتير،‭ ‬لكنها‭ ‬قالت‭ ‬‮«‬ما‭ ‬أريد‭ ‬طمأنة‭ ‬الناس‭ ‬هو‭ ‬أنني‭ ‬سأتصرف‭ ‬إذا‭ ‬انتخبت‭ ‬رئيسة‭ ‬للوزراء‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أسبوع‭ ‬واحد‮»‬‭.‬

وتراس‭ ‬هي‭ ‬المرشحة‭ ‬الأوفر‭ ‬حظا‭ ‬للفوز‭ ‬بمعظم‭ ‬الأصوات‭ ‬بين‭ ‬أعضاء‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬العاديين‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬القيادة‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تصويتها‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬وجدت‭ ‬تراس‭ ‬نفسها‭ ‬المرشح‭ ‬المفضل‭ ‬للغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬مؤيدي‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬حزبها‭.‬

واتهمها‭ ‬النقاد‭ ‬باللعب‭ ‬بالسياسة‭ ‬مع‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وتبني‭ ‬موقف‭ ‬متشدد‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬ساخرة‭ ‬لكسب‭ ‬الأصوات‭.‬