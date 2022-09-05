محلل طقس : أجواء حارة اليوم .. وأمطار رعدية على هذه المناطق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تَوقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني -حسب المراصد اليوم الاثنين- أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم المملكة والخليج.
كما تَوقع “الحصيني” أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة، وحبات برد على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والمدينة، وجنوب تبوك، واليمن)، ورياحًا من متوسطة لشبه قوية على الغربية وأجزاء من الوسطى.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الإثنين استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طريق الساحل الممتد من مكة المكرمة إلى جازان.
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