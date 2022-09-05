911 رقماً موحداً لطلب مساعدة 6 قطاعات أمنية في الشرقية

محمد بن مسعود - الدمام - ويعتبر مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 في الشرقية أحد أهم مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي تنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية 2030، المعني بتلقي البلاغات الأمنية والحالات الطارئة كافة.
ويخدم المركز سكان المنطقة الشرقية كافة، سواء عبر تأسيس بيئة ملائمة لإدارة الحالات الطارئة والمحافظة على الأرواح والممتلكات، أو تحسين معدل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وكذلك شعور المستفيدين بالأمن والأمان والرضا عن مستويات الخدمة.
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